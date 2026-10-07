El catalán tiene hoy una presencia del 42% en el uso cotidiano de las herramientas digitales. Esta es la principal conclusión del primer Informe Galàxia, un diagnóstico inédito elaborado conjuntamente por Accent Obert y Softcatalà que ha analizado 342 herramientas digitales en 11 categorías y 70 casos de uso. Esta cifra no responde a una distribución homogénea del catalán en el mercado, sino al gran peso específico y tráfico de grandes plataformas globales como Google, WhatsApp, Canva o Microsoft Office, que sí incorporan el idioma. En cambio, solo 99 de las 342 herramientas estudiadas (el 29%) incluyen el catalán, lo que significa que casi dos de cada tres herramientas no tienen el idioma disponible.

El trabajo, presentado por el presidente de Accent Obert, Genís Roca, pretende «cartografiar para decidir, conectar y actuar» con datos empíricos y superar la mera intuición. Los datos muestran un panorama profundamente desigual según el sector de actividad. Por un lado, encontramos ámbitos con una buena cobertura como Mapas, movilidad y viajes (77,2%) o Comunicación digital (72,3%). Por otro lado, la presencia cae a niveles muy débiles en sectores clave como la Creación y edición de contenido (19,3%) y la Salud, bienestar y deportes (7,9%). «Hoy podemos afirmar que el catalán cubre aproximadamente el 42% de los usos digitales cotidianos. Vamos por buen camino, pero es necesario avanzar más rápido», subrayó Roca.

El límite de la decisión empresarial

Uno de los puntos más relevantes del análisis del Informe Galàxia es la identificación de los «vacíos más accionables». El estudio demuestra que la ausencia del catalán en plataformas líderes como LinkedIn, CapCut, Duolingo, Reddit o Instagram no se debe a ningún tipo de impedimento o limitación técnica, sino a una decisión estrictamente estratégica o comercial de las empresas. Todas estas herramientas disponen de estrategias multilingües amplias y ya incorporan desde hace tiempo otros idiomas europeos de dimensión o número de hablantes similar al catalán, como el checo, el finlandés, el danés o el noruego. La entidad remarca que Duolingo es un caso «paradigmático», porque, «a pesar de ser una plataforma para aprender idiomas y donde se puede aprender catalán desde las interfaces en múltiples idiomas, no dispone de versión en catalán o lo que es lo mismo, no permite interactuar en catalán para aprender otros idiomas».

Uno de los miembros del patronato de Accent Obert Ricard Gonzàlez; el presidente de Accent Obert, Genís Roca; el director de Accent Obert, Joan Abellà, y el embajador de Accent Obert Albert Cuesta, en una foto de archivo / ACN

Por categorías, la comunicación digital ofrece un contraste claro. Mientras que el correo electrónico (97,9%), la mensajería instantánea (96,4%) y la videoconferencia (95,6%) están prácticamente resueltos gracias a herramientas como Gmail, WhatsApp, Telegram, Meet o Teams, las redes sociales y plataformas de discusión como Reddit o Discord caen hasta un testimonial 2,7% de presencia del catalán. Por otra parte, en el ámbito de la Educación (39,8%), el informe destaca que el aula digital formal está consolidada con herramientas como Google Classroom o Padlet (98,5%), mientras que el aprendizaje autónomo de idiomas (Duolingo, Babbel) y las plataformas de formación en línea (Udemy, Coursera) registran un 0% de presencia del catalán. Una situación similar se vive en la Productividad y gestión (52,4%), donde la ofimática de Google Docs o Microsoft Office garantiza el uso en catalán, pero herramientas populares de gestión de tareas y proyectos como Trello, Asana o Monday dejan la subcategoría en un 0%.

El impacto de las plataformas líderes

A la espera de resolver estos vacíos, el diagnóstico del Informe Galàxia constata que el ecosistema digital en catalán avanza año tras año. La traducción de las herramientas que dominan el mercado representa la vía de actuación con más impacto real para millones de usuarios, tal como ha demostrado la incorporación histórica de Spotify en 2022, o las más recientes de ChatGPT, TikTok, Copilot, Gemini y Substack. Por eso, Accent Obert y Softcatalà remarcan que este estudio no es un punto final, sino el nacimiento de un sistema periódico de observación y seguimiento. El objetivo de fondo es concentrar los recursos de incidencia de las entidades y las administraciones públicas hacia aquellos espacios donde el impacto pueda ser inmediato, con el horizonte final de hacer posible que la ciudadanía pueda vivir plenamente en catalán en el 100% de su actividad digital. «Los datos de este informe solo adquirirán todo su valor en la medida que ayuden a diferentes actores a compartir diagnósticos, coordinar y

multiplicar esfuerzos», concluye Roca.