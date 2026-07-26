A pesar de que el último InformeCAT2026 de Plataforma per la Llengua alerta de que la lengua propia mantiene una situación de emergencia lingüística en diversos entornos sociales, el análisis de los cincuenta datos del informe de este 2026 también abre brechas a la esperanza en cuanto al futuro del catalán. A continuación, desglosamos los diez indicadores más positivos que invitan a ser optimistas.

1. Consenso absoluto sobre el papel de la lengua como herramienta de ascensor social

El 88,7% de los residentes en Cataluña están convencidos de que aprender catalán proporciona más oportunidades laborales, culturales y de mejora personal a los niños de origen extranjero. Es decir, casi nueve de cada diez residentes creen que el aprendizaje de la lengua catalana es un mecanismo de ascensor social. Este gran consenso de centralidad supera ideologías: lo comparten el 94,2% de los catalanohablantes habituales y el 83,8% de los castellanohablantes. Incluso los simpatizantes de los partidos más contrarios a la normalización de la lengua creen que aprender catalán da más oportunidades. Lo piensan dos de cada tres simpatizantes de formaciones como el PP (68,7%) y Vox (66,5%).

2. Más oportunidades laborales y mejores salarios para los recién llegados

El economista Antonio Di Paolo, uno de los investigadores de la relación entre la lengua catalana y los resultados socioeconómicos en Cataluña, concluyó que los inmigrantes en Cataluña que saben hablar y escribir en catalán tienen un premio salarial medio del 18%, un efecto que es especialmente notable entre los trabajadores con estudios superiores que aspiran a empleos donde la lengua propia es más valorada. Asimismo, en un estudio posterior determinó que la instrucción escolar en catalán —impulsada por la Ley de normalización lingüística de 1983— ofrece un retorno salarial de cada año de estudio del 7,9%, es decir, un 1,4% más que la educación monolingüe en castellano. Esta diferencia socioeconómica se explica por el bilingüismo asimétrico vigente: dado que el marco jurídico obliga a conocer el castellano pero no el catalán, la lengua castellana es universal y no aporta ningún extra, mientras que el dominio del catalán se convierte en un factor diferencial en el mercado laboral, un beneficio adicional que, paradójicamente, desaparecería con una plena normalización en la que todos conocieran la lengua catalana.

Madres de la escuela Montessori de Rubí participan del programa Vincles de Òmnium Cultural / JMB

3. Boom de los creadores de contenido en las redes sociales

El ecosistema digital en catalán experimenta una salud de hierro en las plataformas digitales. Según datos de Accent Obert recogidos en el informe, las visualizaciones de contenidos audiovisuales hechos en catalán por parte de creadores en las redes sociales se dispararon un 71,7% entre los años 2024 y 2025. Además, las publicaciones en catalán de los influenciadores aumentaron un 31,3%, y pasaron de 122.345 en 2024 a 160.662 en 2025. El crecimiento más grande se produjo en las Islas Baleares. Así, en 2025 el aumento de visualizaciones fue del 249,8% en las Islas, del 67,9% en el País Valenciano y del 65,4% en Cataluña, pero la gran mayoría de los 1.203 proyectos activos están en Cataluña, concretamente el 87,4%. El País Valenciano tiene el 8,2% de los proyectos; las Islas Baleares, el 2,8%; Andorra, el 0,8%; Alguer, el 0,1%, y el resto del mundo, el 0,8%.

4. Éxito indiscutible en las bibliotecas gracias a los jóvenes

Los libros en catalán ganan la partida del préstamo público. En 2023, el 52% de los 11,4 millones de libros prestados en la totalidad de las bibliotecas de Cataluña fueron en lengua catalana. El motor de esta victoria cultural es la literatura infantil y juvenil, donde el uso del catalán se multiplica y contribuye decisivamente a inclinar la balanza a favor del catalán. Así, entre 2019 y 2024, la Red de la Diputación de Barcelona realizó 14 millones de préstamos de libros en catalán y 6,3 millones en castellano.

5. La salud de la lengua en los entrenamientos de baloncesto

El tejido asociativo y deportivo de base se mantiene como un refugio de uso masivo, especialmente en el baloncesto. Un diagnóstico sociolingüístico encargado a Plataforma per la Llengua por parte de la Federación Catalana de Baloncesto revela que tres de cada cuatro (75,1%) conversaciones que se mantienen de forma espontánea durante los entrenamientos en los clubes de baloncesto del país son en catalán. En cambio, solo un 23,9% son en castellano. La ONG del catalán destaca que los entrenadores ejercen de «referentes lingüísticos» porque en las conversaciones donde están presentes, el catalán aumenta su uso de forma considerable.

Blanca Roca y Mireia Morales, fundadoras de Sos Català. Barcelona 30.10.2025 | Mireia comas

6. Hegemonía cultural en las artes escénicas y en las ondas de radio

Hay dos sectores del consumo cultural tradicional donde el catalán predomina sobre el castellano en Cataluña. Según la Encuesta de participación cultural elaborada por la Generalitat en 2024, el 56,3% de los ciudadanos afirma que el último espectáculo teatral o escénico al que asistió era en catalán. La distancia entre la asistencia a espectáculos en catalán y en castellano se amplía entre los menores de 24 años, con 10 puntos de diferencia, entre los de 55 a 64 años, casi 17 puntos, y entre los mayores de 64 años, más de 21 puntos. Por otro lado, un contundente 69,6% de los oyentes eligieron las ondas radiofónicas en catalán durante el día anterior a ser encuestados.

7. Clamor juvenil por la oficialidad del catalán en la UE

Los jóvenes tienen claro cuál es el camino para mejorar el prestigio de la lengua en el mundo. Un abrumador 80% de los jóvenes catalanes, según datos del Barómetro de Opinión Política del CEO, defienden firmemente que la adquisición del estatus de lengua oficial en la Unión Europea significaría un salto cualitativo crucial para potenciar la imagen internacional y el reconocimiento del catalán. En datos generales, el 68,6% de la población de Cataluña considera que la lengua catalana debería ser oficial en la Unión Europea. Es un consenso compartido en los diferentes segmentos de población, que se amplía entre la población que tiene el catalán como lengua inicial. Así, el 87,9% de los catalanohablantes iniciales están de acuerdo, frente a un 55,5% de castellanohablantes iniciales y un 67,5% de hablantes iniciales de otras lenguas.

8. Efervescencia del aprendizaje en Andorra por vía legal

El Principado de Andorra se ha convertido en un auténtico laboratorio de éxito regulatorio gracias a la Ley de la lengua propia. Las inscripciones para los exámenes oficiales de catalán previstos para enero de 2026 aumentaron un 25,7% respecto al año anterior, consolidando una tendencia que ya marcó un récord histórico absoluto en junio de 2025 con un incremento del 28,6%. Este aumento de inscripciones está vinculado a la entrada en vigor de la Ley de la lengua propia y oficial, que requiere la acreditación de cierto nivel de catalán -el A1 para los residentes de un año y el A2 para los de tres años– en la renovación de los permisos de residencia.

Manifestantes durante la manifestación por el catalán durante la diada de Sant Jordi de 2025 / ACN

9. Impulso decidido a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial

La lengua se posiciona de cara a los retos digitales del futuro. La Generalitat financió durante el pasado ejercicio de 2025 un total de 56 proyectos tecnológicos focalizados en el catalán, con una inversión global que superó los 1,1 millones de euros y que sirve para sufragar desde aplicaciones clásicas hasta asistentes virtuales jurídicos y nuevas herramientas conversacionales de inteligencia artificial (IA). En 14 casos, la ayuda era para la incorporación del catalán en productos tecnológicos ya existentes, como aplicaciones, plataformas o interfaces digitales, y en el resto, 42, se subvencionaba el desarrollo de nuevas herramientas digitales, tecnologías del lenguaje, aplicaciones de IA e iniciativas de promoción del catalán en entornos digitales.

10. Máximos históricos de la televisión pública en las Islas

En las Islas Baleares, la ciudadanía consume los medios públicos en catalán en un contexto negativo para el catalán con el gobierno del PP y Vox. La cadena pública autonómica, IB3 Televisió, alcanzó en octubre de 2025 un pico histórico de audiencia del 16,3% de cuota de pantalla en los hogares catalanohablantes del archipiélago durante la cobertura de un fuerte temporal. Más allá del récord, la audiencia media mensual de la cadena entre 2020 y 2025 es de un 4,9% de cuota, con variaciones que van desde el 3,9% registrado en junio de 2025 hasta el 6,1% de junio de 2022. Unos porcentajes bajos, pero que van en alza, ya que antes de 2020 apenas superaban el 4%.