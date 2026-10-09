El Departamento de Deportes admite que la presencia del catalán en las actividades deportivas escolares tiene un margen de mejora notable, aunque rechaza las visiones catastrofistas sobre su implantación. Según la Encuesta de los hábitos deportivos de los escolares de Cataluña del curso 2024-2025, el 48,21% de los monitores y entrenadores de niños de 6 a 16 años utiliza el catalán como lengua principal. Además, un 27,20% se expresa de manera indistinta en catalán y castellano, mientras que el castellano es la lengua habitual en el 23,02% de los casos.

Así lo ha detallado el consejero de Deportes, Bernardo Álvarez Merino, en una respuesta parlamentaria por escrito dirigida a la diputada de Junts per Catalunya Montse Ortiz. En el documento, el titular de Deportes enfatiza que la actividad físico-deportiva es un «espacio estratégico» para fomentar los hábitos lingüísticos entre niños y jóvenes no desde la «imposición», sino desde la «normalización, el acompañamiento y la formación». Entre los practicantes escolares –un 74,05% hace deporte al menos una vez a la semana–, el catalán es la lengua más utilizada con un 43,70%, frente al 30,75% que habla en castellano y un 22,91% que alterna ambas lenguas.

El desafío de la integración de los recién llegados

A pesar de rebajar el tono de alerta, el ejecutivo socialista reconoce «retos» evidentes, especialmente en el ámbito de los escolares recién llegados. En este colectivo, el castellano se impone como opción mayoritaria con un 49,82% en las primeras etapas de llegada al país. No obstante, el consejero señala –sin ofrecer cifras– que «los datos también muestran una evolución progresiva». En este sentido, añade que «a medida que aumentan los años de residencia, disminuye el uso predominante del castellano y aumentan el uso del catalán y el uso indistinto de catalán y castellano». Territorialmente, la radiografía mantiene la brecha habitual: mientras en las Tierras del Ebro o en la Cataluña Central la presencia del catalán es muy alta, en otras zonas predomina el uso del castellano. Así, la Consejería considera que las políticas que deben impulsar «deben estar fundamentadas en datos, deben tener mirada territorial y deben priorizar los entornos donde hay más margen de mejora».

El consejero de Deportes, Bernardo Álvarez, en el Parlamento / ACN

Para revertir la situación en las zonas críticas, el Gobierno despliega un conjunto de actuaciones en el marco del Pacto Nacional por la Lengua. Entre las inversiones inmediatas figuran un programa de 300.000 euros para el fomento del catalán en el deporte ejecutado conjuntamente con Política Lingüística, 100.000 euros destinados a talleres de sensibilización para el personal de ocio educativo y un convenio con la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) dotado con 63.322 euros.

El plan de impulso 2026-2027

De cara al bienio 2025-2026, la estrategia del departamento pasa por la formalización del nuevo Plan de impulso del uso del catalán en el ámbito de los deportes 2026-2027. Esta hoja de ruta pretenderá extender la lengua catalana en ámbitos que van desde las escuelas de formación y los clubes hasta las redes sociales y las retransmisiones deportivas. Además, el ejecutivo quiere actuar directamente sobre las grandes marcas deportivas que operan en Cataluña para asegurar la presencia del catalán en webs, aplicaciones móviles, etiquetado y atención al cliente. Además, Álvarez afirma que quiere impulsar «talleres de sensibilización lingüística» para monitores, entrenadores y responsables de formación deportiva, «promover parejas lingüísticas» en el marco del Voluntariado por la Lengua e impulsar planes de actuación lingüística en centros y empresas deportivas.