Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una nova edició de la seva campanya Radars Lingüístics, que s’emmarca en un període de temps concrets i permet recollir incidències de manera intensiva i focalitzada. La novetat és que és el primer cop que aquesta iniciativa es dedica a recollir vulneracions lingüístiques en l’àmbit sanitari. L’ONG en defensa del català ha fet una crida per detectar discriminacions en els centres de salut, tant en els públics com en els privats, i a denunciar-les. La iniciativa, que s’iniciarà aquest dimecres 15 d’abril i s’allargarà fins al 15 de maig, s’adreça a tothom que hagi viscut alguna situació en què el català no ha estat respectat en l’atenció sanitària.
Entre les situacions que l’entitat presidida per Òscar Escuder anima a denunciar inclou casos en què es demana al pacient que canviï de llengua o se li respongui reiteradament en una altra llengua. Així mateix, també recomana denunciar altres vulneracions dels drets lingüístics com no poder accedir a documentació en català o trobar-se senyalització i comunicacions que exclouen el català. Totes les queixes s’han de canalitzar a través d’un formulari en línia que s’ha activat a la web de Plataforma per la Llengua, i que demana una sèrie de dades personals i tota la informació possible sobre el cas de discriminació patit –una descripció sobre què ha passat, on i quan ha tingut lloc– i, si és possible, adjuntar-hi fotografies.
L’ONG del català garanteix garantir l’anonimat de les queixes
Un cop recollides, l’entitat analitzarà les queixes, i les farà arribar a les empreses i administracions corresponents per exigir-los que garanteixin els drets lingüístics de la ciutadania, però l’entitat en defensa de la llengua deixa clar que aquest procés es farà garantit l’anonimat de les persones que hagin comunicat els seus casos. Amb l’edició específica de Radars Lingüístics en l’àmbit sanitari, Plataforma per la Llengua vol recopilar discriminacions individuals per “poder pressionar les institucions corresponents i poder-les revertir”. “L’objectiu final és contribuir a garantir que el dret a ser atès en català en l’àmbit de la salut sigui efectiu i respectat tothora”, exposen en un comunicat. Aquesta campanya és paral·lela a la impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a mitjans de març amb el títol “A la salut, en català”, que compta amb la col·laboració de Plataforma per la Llengua, que ja tenia prevista la campanya de Radars Lingüístics.
El president de l’ANC, Lluís Llach, va remarcar en la presentació de la campanya a l’Hospital Clínic que l’objectiu de la iniciativa era que tothom que vegi vulnerats els seus drets lingüístics pugui posar una queixa en “menys d’un minut” per, posteriorment, fer-la arribar a totes les institucions i entitats responsables que vetllen per garantir els drets lingüístics de la ciutadania. Aquesta campanya consisteix a repartir fulletons als principals hospitals públics del país, i també als Centres d’Atenció Primària i a la resta de centres de salut, per conscienciar a la ciutadania dels seus drets lingüístics. A més, el fulletó inclou un codi QR que dona accés a un formulari “molt senzill” perquè tothom pugui posar una queixa per escrit o a través d’una nota de veu.