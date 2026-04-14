Plataforma per la Llengua ha lanzado una nueva edición de su campaña Radars Lingüístics, que se enmarca en un periodo de tiempo concreto y permite recoger incidencias de manera intensiva y focalizada. La novedad es que es la primera vez que esta iniciativa se dedica a recoger vulneraciones lingüísticas en elámbito sanitario. La ONG en defensa del catalán ha hecho un llamamiento para detectar discriminaciones en los centros de salud, tanto en los públicos como en los privados, y denunciarlas. La iniciativa, que comenzará este miércoles 15 de abril y se prolongará hasta el 15 de mayo, está dirigida a todos aquellos que hayan vivido alguna situación en la que el catalán no haya sido respetado en la atención sanitaria.

Entre las situaciones que la entidad presidida por Òscar Escuder anima a denunciar incluye casos en los que se pide al paciente que cambie de lengua o se le responde reiteradamente en otro idioma. Asimismo, también recomienda denunciar otras vulneraciones de los derechos lingüísticos como no poder acceder a documentación en catalán o encontrarse señalización y comunicaciones que excluyen el catalán. Todas las quejas deben canalizarse a través de un formulario en línea que se ha activado en la web de Plataforma per la Llengua, y que solicita una serie de datos personales y toda la información posible sobre el caso de discriminación sufrido –una descripción sobre qué ha pasado, dónde y cuándo ha tenido lugar– y, si es posible, adjuntar fotografías.

La ONG del catalán garantiza el anonimato de las quejas

Una vez recogidas, la entidad analizará las quejas, y las hará llegar a las empresas y administraciones correspondientes para exigirles que garanticen los derechos lingüísticos de la ciudadanía, pero la entidad en defensa de la lengua deja claro que este proceso se hará garantizando el anonimato de las personas que hayan comunicado sus casos. Con la edición específica de Radars Lingüístics en el ámbito sanitario, Plataforma per la Llengua quiere recopilar discriminaciones individuales para «poder presionar a las instituciones correspondientes y poder revertirlas». «El objetivo final es contribuir a garantizar que el derecho a ser atendido en catalán en el ámbito de la salud sea efectivo y respetado en todo momento», exponen en un comunicado. Esta campaña es paralela a la impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a mediados de marzo con el título «A la salut, en català», que cuenta con la colaboración de Plataforma per la Llengua, que ya tenía prevista la campaña de Radars Lingüístics.

Òscar Escuder, presidente de Plataforma per la llengua. Barcelona 22-03-2024 / Mireia Comas

El presidente de la ANC, Lluís Llach, destacó en la presentación de la campaña en el Hospital Clínic que el objetivo de la iniciativa era que todos aquellos que vean vulnerados sus derechos lingüísticos puedan poner una queja en “menos de un minuto” para, posteriormente, hacerla llegar a todas las instituciones y entidades responsables que velan por garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Esta campaña consiste en repartir folletos en los principales hospitales públicos del país, y también en los Centros de Atención Primaria y el resto de centros de salud, para concienciar a la ciudadanía de sus derechos lingüísticos. Además, el folleto incluye un código QR que da acceso a un formulario “muy sencillo” para que cualquiera pueda poner una queja por escrito o a través de una nota de voz.