La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentado este martes la campaña «En la salud, en catalán» con el objetivo de combatir la vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes en el ámbito sanitario. En un acto frente al Hospital Clínic de Barcelona, el presidente de la entidad independentista, Lluís Llach, ha destacado que el objetivo de la iniciativa es que cualquier persona a la que se le vulneren sus derechos lingüísticos pueda presentar una queja en «menos de un minuto» y, posteriormente, se hará llegar la queja a todas las instituciones y entidades responsables que velan por garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

Llach ha explicado que la campaña consistirá en repartir folletos en los principales hospitales públicos del país, así como en los Centros de Atención Primaria y en el resto de centros de salud, para concienciar a la ciudadanía de sus derechos lingüísticos. El folleto, además, incluye un código QR que da acceso a un formulario «muy sencillo» para que cualquiera, tal como ha dicho el presidente de la ANC, pueda presentar una queja por escrito o a través de una nota de voz. «Los voluntarios de la Assemblea se encargarán de transcribirlas y hacerlas llegar a las instituciones y entidades responsables de garantizar nuestros derechos», ha indicado y ha detallado que estas entidades son: Plataforma per la Llengua, Bústia del català, Colegio de Médicos, Agencia Catalana del Consumo, Referente lingüístico de cada centro médico, Síndic de Greuges y Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

Hoy ya se han repartido folletos frente al Hospital Clínic, pero la campaña arrancará oficialmente el martes 24 de marzo con acciones en Girona, Tortosa y Lleida y, posteriormente, en Tarragona. La ANC busca, por un lado, poner «presión» a las instituciones, que «no están haciendo el trabajo, y, por otro lado, quiere «visibilizar y denunciar las vulneraciones repetidas» de los derechos lingüísticos de los catalanes. «No podemos dejar pasar ni una. Ya hemos dejado pasar demasiadas. El futuro del catalán depende de nosotros y es necesario actuar para forzar los cambios necesarios», ha defendido.

Llach reparte folletos en las puertas del Hospital Clínic / JMB

Llach reclama una legislación para que el catalán sea «imprescindible»

Acompañado de la representante de la sectorial de Salud de la ANC, Montse Curucelaegui, y Antoni Castells, miembro de la asociación de Salut pel

Cat, Llach ha constatado que «la vulneración de los derechos lingüísticos avanza implacablemente» y ve una evidencia de que el uso del catalán retrocede socialmente en «todos los ámbitos». En este sentido, ha manifestado que el Pacte Nacional per la Llengua hace un «buen diagnóstico» de la realidad, pero ha advertido que «nos envía a los cuidados paliativos». «Tenemos en el presidente Illa un lobo con piel de cordero», ha alertado el presidente de la ANC, que ha reclamado una legislación que haga que la lengua sea «imprescindible para vivir en los Países Catalanes. «La lucha por la independencia pasa por la del elemento que más condensa nuestra identidad como nación, la lengua, el alma del país», ha defendido.