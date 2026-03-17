L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dimarts la campanya “A la salut, en català” amb l’objectiu de combatre la vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants en l’àmbit sanitari. En un acte davant de l’Hospital Clínic de Barcelona, el president de l’entitat independentiste, Lluís Llach, ha remarcat que l’objectiu de la iniciativa és que tothom que se li vulnerin els seus drets lingüístics posi una queixa en “menys d’un minut” i, posteriorment, es farà arribar la queixa de totes les institucions i entitats responsables que vetllen per garantir els drets lingüístics de la ciutadania.
Llach ha explicat que la campanya consistirà en repartir fulletons als principals hospitals públics del país, i també als Centres d’Atenció Primària i a la resta de centres de salut, per conscienciar a la ciutadania dels seus drets lingüístics. El futlletó, a més, inclou un codi QR que dona accés a un formulari “molt senzill” perquè tothom, tal com ha dit el president de l’ANC, pugui posar una queixa per escrit o a través d’una nota de veu. “Els voluntaris de l’Assemblea s’encarregaran de transcriure-les i fer-les arribar davant les institucions i entitats responsables de garantir els nostres drets”, ha indicat i ha detallat que aquestes entitats són: Plataforma per la Llengua, Bústia del català, Col·legi de Metges, Agència Catalana del Consum, Referent lingüístic de cada centre mèdic, Síndic de Greuges i Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Avui ja s’han repartit fulletons davant l’Hospital Clínic, però la campanya arrencarà oficialment el dimarts 24 de març amb accions a Girona, Tortosa i Lleida i, posteriorment, a Tarragona. L‘ANC busca, per una banda, posar “pressió” a les institucions, que “no estan fent la feina, i, per l’altra, vol “visibilitzar i denunciar les vulneracions repetides” dels drets lingüístics dels catalans. “No en podem deixar passar ni una. Ja n’hem deixat passar masses. El futur del català depèn de nosaltres i cal actuar per forçar els canvis necessari”, ha defensat.
Llach reclama una legislació perquè el català sigui “imprescindible”
Acompanyat de la representant de la sectorial de Salut de l’ANC, Montse Curucelaegui, i Antoni Castells, membre de l’associació de Salut pel
Cat, Llach ha constatat que “la vulneració dels drets lingüístics avança implacablement” i veu una evidència que l’ús del català retrocedeix socialment en “tots els àmbits”. En aquest sentit, ha manifestat que el Pacte Nacional per la Llengua fa un “bon diagnòstic” de la realitat, però ha advertit que “ens envia a les cures pal·liatives”. “Tenim en el president Illa un llop amb pell de xai”, ha alertat el president de l’ANC, que ha reclamat una legislació que faci que la llengua sigui “imprescindible per viure als Països Catalans. “La lluita per la independència passa per la de l’element que més condensa la nostra identitat com a nació,la llengua, l’ànima del país”, ha defensat.