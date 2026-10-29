La Secció d’Instrucció número 17 del Tribunal d’Instància de Barcelona ha citat a declarar en qualitat d’investigada la metgessa de la Clínica Diagonal. Així ho ha anunciat Acció Cassandra a través d’un comunicat, on detalla que la facultativa haurà de comparèixer el pròxim 1 de desembre per respondre per una presumpta discriminació lingüística a un pacient, Gerard Insa, a qui hauria condicionat l’atenció mèdica al fet que deixés de parlar en català. La resolució, notificada aquesta setmana, dona compliment a l’ordre de l’Audiència Provincial de Barcelona, que va revocar per unanimitat el sobreseïment inicial del cas en considerar-lo prematur. Tot i que la citació en qualitat d’investigada no implica cap condemna ni dona per provats els fets de manera definitiva, la decisió del jutjat d’instrucció obren un precedent rellevant en la persecució penal d’actituds de catalanofòbia en l’àmbit de la salut.
Els fets es remunten al 2 de juny del 2025, quan el pacient va acudir a les urgències del centre d’Esplugues de Llobregat per una lesió a l’espatlla. Segons recull la denúncia, la metgessa es va negar a atendre’l amenaçant-lo directament: “Si no me hablas en español, no te atenderé”. Malgrat que Insa va aclaria que no exigia que la metgessa li respongués en català i que va sol·licitar el canvi de professional si no el comprenia, la visita només es va poder dur a terme gràcies a la intermediació del seu pare, que va haver de traduir la conversa al castellà. La investigació judicial haurà d’aclarir ara si aquesta conducta encaixa en delictes contra la integritat moral, d’odi o de denegació discriminatòria d’una prestació publica o privada.
Gir judicial davant la resistència de la Fiscalia
Aquest cas de catalanofòbia ha patit un viratge significatiu en la via judicial. Inicialment, el jutjat d’instrucció va optar per l’arxivament de la causa, una decisió que va ser recorreguda per l’acusació particular, exercida per la víctima amb el suport d’Acció Cassandra, l’entitat liderada pels advocats Lluís Gibert i Josep Rosell. Finalment, l’Audiència de Barcelona va donar la raó a la defensa del pacient, tombant el criteri de la Fiscalia –que s’oposava a la reobertura– i determinant que no es podia descartar una infracció penal sense abans prendre declaració tant al denunciant com a la facultativa. En la providència, el jutjat ordena citar la metgessa al seu propi lloc de treball i ha oficiat al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) la designació d’un lletrat d’ofici si aquesta no en cursa un de privat. Tant la facultativa com Insa estan citats el mateix 1 de desembre per oferir les seues versions davant el jutge.
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