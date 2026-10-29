La decisió de la Secció d’Instrucció número 17 del Tribunal d’Instància de Barcelona de citar a declarar en qualitat d’investigada la metgessa de la Clínica Diagonal per un presumpte episodi de catalanofòbia ha estat rebuda amb satisfacció continguda per part del denunciant, Gerard Insa. En declaracions a El Món, Insa ha qualificat la mesura de “totalment necessària” per aconseguir que aquells que discriminen els catalanoparlants s’ho pensin dues vegades.
El cas, que inicialment havia trobat traves judicials i resolucions adverses que van fer indignar Insa –i que paradoxalment li van ser notificades en castellà tot i tractar-se d’una denúncia per discriminació lingüística–, ha fet un gir gràcies al recurs impulsat amb el suport de l’entitat Acció Cassandra i la decisió de l’Audiència Provincial de Barcelona de reobrir el cas. “M’agrada molt que sigui el primer cas que ha avançat una mica”, admet. “Encara que només sigui pels titulars, serveix per visibilitzar una cosa que passa i que semblava que no passava”, sentencia.
“El meu objectiu és i serà visibilitzar això i aconseguir que els catalanòfobs que viuen entre nosaltres s’ho pensin abans de discriminar-nos”, assegura Insa. Tot i matisar que no busca un càstig greu per a la facultativa, subratlla la importància que es reconegui oficialment el greuge patit sense que a la doctora li passi res greu: “No vull que a la doctora li passi res greu, però vull que es reconegui el greuge que vaig patir”.
Un punt d’inflexió contra la impunitat
Per al denunciant, el fet que aquest sigui el primer cas de discriminació lingüística que avança penalment suposa un punt d’inflexió per a la defensa dels drets dels catalanoparlants: “Primer, pels catalanoparlants, perquè se sentiran més protegits, i segon, de cara als catalanòfobs, que s’ho pensaran dues vegades”. El denunciant remarca que la intenció no és atacar ningú, sinó defensar col·lectivament els drets dels catalans perquè se sentin més protegits i no es quedin en silenci: “Com més gent s’atreveix a denunciar-ho, les coses tenen més efectes i conseqüències”.
De cara a la pròxima compareixença als jutjats, Insa afronta el tràmit amb total tranquil·litat i sense necessitat de preparatius complexos: “Aniré allà, explicaré el que va passar i ja decidirà la justícia si és correcte o no com va actuar ella”. Així mateix, fa valdre la tasca d’Acció Cassandra en l’assessorament jurídic i la redacció de tràmits, i confia que aquest procés funcioni com una “bola de neu” que animi a més ciutadans a denunciar situacions similars per deixar clar que no estan sols.