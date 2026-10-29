La decisión de la Sección de Instrucción número 17 del Tribunal de Instancia de Barcelona de citar a declarar en calidad de investigada a la médica de la Clínica Diagonal por un presunto episodio de catalanofobia ha sido recibida con satisfacción contenida por parte del denunciante, Gerard Insa. En declaraciones a El Món, Insa ha calificado la medida de «totalmente necesaria» para lograr que aquellos que discriminan a los catalanohablantes lo piensen dos veces.

El caso, que inicialmente había encontrado trabas judiciales y resoluciones adversas que indignaron a Insa –y que paradójicamente le fueron notificadas en español a pesar de tratarse de una denuncia por discriminación lingüística–, ha dado un giro gracias al recurso impulsado con el apoyo de la entidad Acció Cassandra y la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de reabrir el caso. «Me gusta mucho que sea el primer caso que ha avanzado un poco», admite. «Aunque solo sea por los titulares, sirve para visibilizar algo que ocurre y que parecía que no ocurría», sentencia.

«Mi objetivo es y será visibilizar esto y lograr que los catalanófobos que viven entre nosotros lo piensen antes de discriminarnos», asegura Insa. Aunque matiza que no busca un castigo severo para la facultativa, subraya la importancia de que se reconozca oficialmente el agravio sufrido sin que a la doctora le ocurra nada grave: «No quiero que a la doctora le ocurra nada grave, pero quiero que se reconozca el agravio que sufrí».

Gerard Insa, profesor interino y víctima de una situación de discriminación lingüística / Cedida

Un punto de inflexión contra la impunidad

Para el denunciante, el hecho de que este sea el primer caso de discriminación lingüística que avanza penalmente supone un punto de inflexión para la defensa de los derechos de los catalanohablantes: «Primero, para los catalanohablantes, porque se sentirán más protegidos, y segundo, de cara a los catalanófobos, que lo pensarán dos veces». El denunciante recalca que la intención no es atacar a nadie, sino defender colectivamente los derechos de los catalanes para que se sientan más protegidos y no se queden en silencio: «Cuanta más gente se atreva a denunciarlo, las cosas tendrán más efectos y consecuencias».

De cara a la próxima comparecencia en los juzgados, Insa afronta el trámite con total tranquilidad y sin necesidad de preparativos complejos: «Iré allí, explicaré lo que pasó y ya decidirá la justicia si es correcto o no cómo actuó ella». Asimismo, valora la labor de Acció Cassandra en el asesoramiento jurídico y la redacción de trámites, y confía en que este proceso funcione como una «bola de nieve» que anime a más ciudadanos a denunciar situaciones similares para dejar claro que no están solos.