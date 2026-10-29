La Sección de Instrucción número 17 del Tribunal de Instancia de Barcelona ha citado a declarar en calidad de investigada a la médica de la Clínica Diagonal. Así lo ha anunciado Acció Cassandra a través de un comunicado, donde detalla que la facultativa deberá comparecer el próximo 1 de diciembre para responder por una presunta discriminación lingüística a un paciente, Gerard Insa, a quien habría condicionado la atención médica al hecho de que dejara de hablar en catalán. La resolución, notificada esta semana, da cumplimiento a la orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que revocó por unanimidad el sobreseimiento inicial del caso al considerarlo prematuro. Aunque la citación en calidad de investigada no implica ninguna condena ni da por probados los hechos de manera definitiva, la decisión del juzgado de instrucción abre un precedente relevante en la persecución penal de actitudes de catalanofobia en el ámbito de la salud.

Los hechos se remontan al 2 de junio de 2025, cuando el paciente acudió a las urgencias del centro de Esplugues de Llobregat por una lesión en el hombro. Según recoge la denuncia, la médica se negó a atenderlo amenazándolo directamente: «Si no me hablas en español, no te atenderé». A pesar de que Insa aclaró que no exigía que la médica le respondiera en catalán y que solicitó el cambio de profesional si no lo comprendía, la visita solo se pudo llevar a cabo gracias a la intermediación de su padre, que tuvo que traducir la conversación al castellano. La investigación judicial deberá aclarar ahora si esta conducta encaja en delitos contra la integridad moral, de odio o de denegación discriminatoria de una prestación pública o privada.

Giro judicial ante la resistencia de la Fiscalía

Este caso de catalanofobia ha sufrido un giro significativo en la vía judicial. Inicialmente, el juzgado de instrucción optó por el archivamiento de la causa, una decisión que fue recurrida por la acusación particular, ejercida por la víctima con el apoyo de Acció Cassandra, la entidad liderada por los abogados Lluís Gibert y Josep Rosell. Finalmente, la Audiencia de Barcelona dio la razón a la defensa del paciente, tumbando el criterio de la Fiscalía –que se oponía a la reapertura– y determinando que no se podía descartar una infracción penal sin antes tomar declaración tanto al denunciante como a la facultativa. En la providencia, el juzgado ordena citar a la médica en su propio lugar de trabajo y ha oficiado al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) la designación de un letrado de oficio si esta no elige uno privado. Tanto la facultativa como Insa están citados el mismo 1 de diciembre para ofrecer sus versiones ante el juez.

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