Un nou episodi de discriminació lingüística ha encès el debat sobre la gestió que la Direcció General de Trànsit (DGT) dels exàmens de conduir a Catalunya. Segons ha denunciat públicament en seu parlamentària el diputat de Junts per Catalunya Josep Rius, una jove de Girona ha estat víctima d’un cas de catalanofòbia pel comportament d’una examinadora oficial durant la seva prova pràctica per obtenir el carnet de conduir.
Els fets van transcórrer després que, segons el relat del diputat, l’examinadora es va presentar amb vint minuts de retard a la cita i en tot moment es va expressar en castellà. “A mí me hablas en español”, li va etzibar la funcionària a l’alumna després que aquesta li respongués en català. “I això passa…, més enllà per la mala educació que pugui tenir aquesta examinadora, per descomptat, també passa perquè hi ha aquest districte únic d’examinadors de carnets de conduir“, ha defensat Rius, que ha equiparat la situació amb els metges a causa del cafè per a tothom per accedir a la universitat.
El dirigent de la formació de Carles Puigdemont ha lamentat que “no hem avançat” malgrat que ara fa gairebé un any es va aprovar una moció, a instàncies de Junts, perquè el Govern reclamés a l’executiu espanyol la “transferència immediata i completa” de les competències per a la realització dels exàmens teòrics i pràctics per a l’obtenció del permís de conduir i per a l’expedició d’aquests a favor de la Generalitat. Així mateix, es va instar l’executiu d’Illa a “garantir, en tot moment, el dret de fer els exàmens teòrics i pràctics en català, de manera que es garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans que s’examinen”.
Junts diu que amb aquest Govern “no anirem enlloc”
Davant aquesta situació, Josep Rius ha constatat que “sense tenir un govern que agafi el bou per les banyes, que s’atreveixi a dir a Madrid que és un desgavell el que organitza la Direcció General de Trànsit i que ja ho assumim nosaltres i que ens traspassin les competències, i que en el mentrestant s’habilitin funcionaris de la Generalitat perquè puguin fer aquests exàmens, no anirem enlloc“. La queixa de Junts es produeix dies després que el Govern ha reconegut que desconeix el percentatge d”autoescoles que hi ha a Catalunya i que ofereixen formació en català als seus alumnes.
Una situació que afecta el cos de Mossos d’Esquadra
Més enllà del conflicte lingüístic, el diputat de Junts també ha posat el focus sobre el greu col·lapse que pateixen les llistes d’espera per als exàmens pràctics de conduir a Catalunya, un bloqueig que té conseqüències directes sobre la seguretat pública, ja que afecta els aspirants a ser mossos d’esquadra i de policies locals. Per no poder obtenir el permís de conduir a temps a causa del retard en les proves, molts aspirants veuen bloquejat el seu accés oficial a la Policia de Catalunya, un requisit indispensable per poder exercir. “Assumim les competències, exigim i siguem valents a Madrid”, ha reclamat.