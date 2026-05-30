La Generalitat desconeix el percentatge d’autoescoles que hi ha a Catalunya que ofereixen formació en català als seus alumnes. Aquesta és la resposta per escrit que ha donat la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a una pregunta formulada per la diputada d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta. Parlon explica que el Servei Català de Trànsit (SCT) “no disposa d’informació” sobre el percentatge d’autoescoles que ofereixen la formació teòrica i pràctica en català. En aquest sentit, la consellera al·lega que desconeix tal informació perquè aquesta activitat de formació als pre-conductors i altres activitats formatives que es puguin donar als conductors són impartides per “escoles particulars de conductors”.
Preguntada sobre si continua vigent el conveni de col·laboració amb la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Parlon admet que no és vigent, ja que l’acord entre el Departament de Cultura i la Federació d’Autoescoles de Catalunya per al foment de l’ús del català a les autoescoles es va signar el 15 de febrer de 2023, i segons la clàusula 5, tenia una durada de 2 anys, que ja s’han exhaurit. En aquest sentit, explica que el SCT “treballa coordinadament amb el Departament de Política Lingüística per desenvolupar futures vies de col·laboració amb el sector”.
La consellera d’Interior explica que per tal de fomentar el català en el sector de les autoescoles, el SCT ofereix tests en línia en català per a l’alumnat de les autoescoles, així com materials en català per a la formació del professorat. També apunta que “s’ha fet difusió a les autoescoles perquè ofereixin sessions presencials o en línia en català i s’ha instat a la Dirección General de Tráfico (DGT) a oferir l’opció de realitzar els exàmens teòrics i pràctics en català sense sol·licitud prèvia, tant en les seus provincials de la DGT com en els centres desplaçats, per a l’obtenció del permís B de conduir”. Tanmateix, Parlon no va més enllà i no detalla quina ha estat la resposta de la DGT a la petició de la Generalitat.
Política Lingüística va establir el sector de les autoescoles com a “prioritari”
D’altra banda, en la mateixa resposta, el Departament de Política Lingüística informa que quan tenia rang de direcció general va establir el sector de les autoescoles com a “prioritari” dins la línia de subvencions de l’any 2023 per a la incorporació del català en productes tecnològics. Es van destinar 350.430 euros per finançar el 90% del cost total de 13 projectes impulsats per quatre editorials i una empresa, i l’any 2024 es van posar a disposició de l’alumnat un total de 26 nous productes tecnològics i materials formatius en català. Gràcies a aquesta iniciativa, per primera hi va haver materials en català per als permisos de cotxe i moto (A i B) i el permís per punts, així com per a perfils professionals, incloent-hi camions, autocars, el certificat CAP i el transport de mercaderies perilloses (ADR).
En concret, es van desenvolupar sis cursos de conducció, 13 reculls de tests, cinc interfícies de formació viària, un programari de gestió i diversos simuladors de conducció. D’altra banda, l’SCT esmenta que es va dur a terme una ampliació de l’oferta de l’editorial Etrasa amb cursos multimèdia per als permisos A i B, l’ampliació substancial del catàleg en català de les editorials AEOL i CNAE en les seves respectives plataformes digitals, la incorporació de nous recursos formatius en català per part de Dribo i l’extensió de l’oferta en català dels simuladors de conducció d’Arisoft, que va incorporar, a més del simulador de cotxe ja disponible, els d’autobús, camió i motocicleta.