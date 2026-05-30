La Generalitat desconoce el porcentaje de autoescuelas que hay en Cataluña que ofrecen formación en catalán a sus alumnos. Esta es la respuesta por escrito que ha dado la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, a una pregunta formulada por la diputada de Esquerra Republicana, Marta Vilalta. Parlon explica que el Servei Català de Trànsit (SCT) «no dispone de información» sobre el porcentaje de autoescuelas que ofrecen la formación teórica y práctica en catalán. En este sentido, la consejera alega que desconoce tal información porque esta actividad de formación a los pre-conductores y otras actividades formativas que se puedan dar a los conductores son impartidas por «escuelas particulares de conductores».

Preguntada sobre si continúa vigente el convenio de colaboración con la Federación de Autoescuelas de Cataluña, Parlon admite que no es vigente, ya que el acuerdo entre el Departamento de Cultura y la Federación de Autoescuelas de Cataluña para el fomento del uso del catalán en las autoescuelas se firmó el 15 de febrero de 2023, y según la cláusula 5, tenía una duración de 2 años, que ya se han agotado. En este sentido, explica que el SCT «trabaja coordinadamente con el Departamento de Política Lingüística para desarrollar futuras vías de colaboración con el sector».

La consejera de Interior explica que para fomentar el catalán en el sector de las autoescuelas, el SCT ofrece tests en línea en catalán para el alumnado de las autoescuelas, así como materiales en catalán para la formación del profesorado. También apunta que «se ha hecho difusión a las autoescuelas para que ofrezcan sesiones presenciales o en línea en catalán y se ha instado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a ofrecer la opción de realizar los exámenes teóricos y prácticos en catalán sin solicitud previa, tanto en las sedes provinciales de la DGT como en los centros desplazados, para la obtención del permiso B de conducir». Sin embargo, Parlon no va más allá y no detalla cuál ha sido la respuesta de la DGT a la petición de la Generalitat.

Plano general de uno de los vehículos de prácticas de la autoescuela RACC Sic Formació de la Seu d’Urgell circulando por la calle en el primer día que ha reabierto el centro en fase 2 de desescalada, el 26 de mayo de 2020 (Horizontal).

Política Lingüística estableció el sector de las autoescuelas como «prioritario»

Por otro lado, en la misma respuesta, el Departamento de Política Lingüística informa que cuando tenía rango de dirección general estableció el sector de las autoescuelas como «prioritario» dentro de la línea de subvenciones del año 2023 para la incorporación del catalán en productos tecnológicos. Se destinaron 350.430 euros para financiar el 90% del coste total de 13 proyectos impulsados por cuatro editoriales y una empresa, y en el año 2024 se pusieron a disposición del alumnado un total de 26 nuevos productos tecnológicos y materiales formativos en catalán. Gracias a esta iniciativa, por primera vez hubo materiales en catalán para los permisos de coche y moto (A y B) y el permiso por puntos, así como para perfiles profesionales, incluyendo camiones, autocares, el certificado CAP y el transporte de mercancías peligrosas (ADR).

En concreto, se desarrollaron seis cursos de conducción, 13 recopilaciones de tests, cinco interfaces de formación vial, un software de gestión y varios simuladores de conducción. Por otro lado, el SCT menciona que se llevó a cabo una ampliación de la oferta de la editorial Etrasa con cursos multimedia para los permisos A y B, la ampliación sustancial del catálogo en catalán de las editoriales AEOL y CNAE en sus respectivas plataformas digitales, la incorporación de nuevos recursos formativos en catalán por parte de Dribo y la extensión de la oferta en catalán de los simuladores de conducción de Arisoft, que incorporó, además del simulador de coche ya disponible, los de autobús, camión y motocicleta.