Paula Trunas, la jove gironina que va patir un episodi de catalanofòbia durant el seu examen pràctic de conduir a Girona, ha decidit passar a l’acció. Després que Junts per Catalunya denunciés la seva situació en seu parlamentària, Trunas ha explicat a El Món que ha presentat dues queixes oficials contra el tracte rebut per part de l’examinadora de la Direcció General de Trànsit (DGT), a qui acusa d’haver-la obligat a fer la prova en castellà amb una actitud “molt autoritària”.
Segons ha explicat a aquest diari, la funcionària es va dirigir a ella de molt males maneres: “A mi me tienes que hablar en espanyol”, li va etzibar quan li va demanar si havia posat bé els retrovisors durant la prova pràctica. “El 99% dels cops que em parlen en castellà, si estic a Catalunya, parlo en català”, defensa. Segons els documents oficials a què ha tingut accés aquest diari, la jove ha registrat una queixa formal directament davant el Ministeri de l’Interior, a través de la Prefectura de Trànsit de Girona, i també una denúncia per discriminació lingüística davant l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació de la Generalitat. Els fets van tenir lloc el passat 19 de març a les 9 del matí a la zona de Palau de Girona.
En el relat dels fets que consta a la denúncia de la Generalitat, la gironina detalla taxativament l’incident: “L’examinadora em va obligar a fer l’examen pràctic de conducció en castellà”. “Quan li vaig fer una pregunta en català em va contestar de manera molt autoritària exigint el canvi de llengua”, destaca la denunciant. A la queixa lliurada a la Prefectura de Trànsit de Girona el passat 2 de juliol, la jove gironina insisteix que la funcionària encarregada d’avaluar-la la va obligar “a parlar castellà de manera molt autoritària”. Tot i que Paula Trunas desconeix la identitat de l’examinadora de la DGT, els documents aporten la data, l’hora exacta i la zona de l’examen per tal que l’administració pugui identificar la funcionària catalanòfoba.
“La gota que ha fet vessar el got”
Davant la gravetat de la situació, la jove ha optat per activar dues vies de reclamació per tal que aquest cas de discriminació no quedi impune. En declaracions a El Món, Trunas explica que ha decidit fer el pas perquè la situació que va viure fent l’examen pràctic del carnet de conduir va ser “la gota que va fer vessar el got”. En aquest sentit, explica que fa un any que estudia a Barcelona i ja està farta de la situació que viu la llengua: “Moltíssimes classes es fan en castellà, i vaig a qualsevol lloc i m’atenen en castellà”. “N’estava molt farta i això em va fer explotar”, sentencia. I afegeix que la seva família la va animar a denunciar els fets.