Catalunya continua oblidada per l’Estat espanyol. En un dia en què la selecció espanyola juga la final del Mundial, amb pantalla gegant inclosa a Barcelona, la capital de Catalunya, convé recordar que l’any passat el país només va rebre el 8,6% del total d’inversions que el govern espanyol va fer a tot l’Estat. Catalunya és el cinque territori en inversió. En canvi, la comunitat de Madrid, és el primer, amb un 20% total del pastís. Per habitant, Catalunya rep 162 euros i Madrid, 452.
Catalunya va aconseguir el 2025 uns 1.321 milions en inversió (8,6%), quan en Producte Interior Brut (PIB) representa un 19% i en pes de població un 19%. El país se situa per darrere de Madrid, el País Valencià, Andalusia i Galícia en diners públics invertits.
Catalunya, el cinquè territori en inversions
Si la comparativa amb la comunitat de Madrid, governada pel PP d’Isabel Díaz Ayuso, es fa dels darrers dos anys es pot veure encara més la diferència que hi ha amb Catalunya, ja que mentre a Madrid la inversió entre els anys 2023 i 2025 ha crescut un 61%, a Catalunya ha estat d’un 28,5%.
En canvi, si es mira una dècada enrere, la inversió de l’Estat a Catalunya s’ha doblat, passant dels 734 milions el 2015 als 1.321 milions de l’any passat. Però el 2025 hi va haver una davallada d’uns 80 milions respecte al 2024, quan es van rebre uns 1.409 milions.
La major part de les inversions que rep Catalunya són per a infraestructures, principalment les ferroviàries. En tot l’any passat, Adif va destinar a Catalunya uns 579 milions d’euros.
Catalunya només va rebre el 8,6% de la inversió executada pel Govern espanyol durant el 2025. Menys de la meitat del que ens corresponia pel nostre pes econòmic i de població. En canvi, Madrid va acaparar més del doble d’inversió que Catalunya.— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) July 17, 2026
L’asfíxia premeditada que patim,… https://t.co/AecK6a5Ypt
“Asfixia premeditada”
Un dels partits que s’ha mostrat més crític ha estat Junts per Catalunya. La portaveu al Parlament, Mònica Sales, va fer un tuit divendres en el qual deia: “Catalunya només va rebre el 8,6% de la inversió executada pel govern espanyol durant el 2025. Menys de la meitat del que ens corresponia pel nostre pes econòmic i de població. En canvi, Madrid va acaparar més del doble d’inversió que Catalunya. L’asfíxia premeditada que patim, en forma de dèficit fiscal i d’inversions, és cada vegada més descarada i més insostenible”.
També es va mostrar molt bel·ligerant la secretaria general d’ERC i alcaldable per Barcelona, Elisenda Alamany. Dissabte, va reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, que “no s’amagui darrere del seu partit” i que “defensi Catalunya” davant les dades d’execució d’inversions de l’Estat a Catalunya, una xifra que representa el 8,6% de la inversió total i menys de la meitat que Madrid. Alamany també van llençar un missatge a “aquells altres partits que es posen de perfil”, en referència a Junts, que considera que “no van més enllà de la queixa”.