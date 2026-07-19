Cataluña continúa olvidada por el Estado español. En un día en que la selección española juega la final del Mundial, con pantalla gigante incluida en Barcelona, la capital de Cataluña, conviene recordar que el año pasado el país solo recibió el 8,6% del total de inversiones que el gobierno español realizó en todo el Estado. Cataluña es el quinto territorio en inversión. En cambio, la comunidad de Madrid, es la primera, con un 20% total del pastel. Por habitante, Cataluña recibe 162 euros y Madrid, 452.

Cataluña consiguió en 2025 unos 1.321 millones en inversión (8,6%), cuando en Producto Interior Bruto (PIB) representa un 19% y en peso de población un 19%. El país se sitúa por detrás de Madrid, el País Valenciano, Andalucía y Galicia en dinero público invertido.

Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE

Cataluña, el quinto territorio en inversiones

Si la comparativa con la comunidad de Madrid, gobernada por el PP de Isabel Díaz Ayuso, se hace de los dos últimos años se puede ver aún más la diferencia que hay con Cataluña, ya que mientras en Madrid la inversión entre los años 2023 y 2025 ha crecido un 61%, en Cataluña ha sido de un 28,5%.

En cambio, si se mira una década atrás, la inversión del Estado en Cataluña se ha duplicado, pasando de los 734 millones en 2015 a los 1.321 millones del año pasado. Pero en 2025 hubo una caída de unos 80 millones respecto a 2024, cuando se recibieron unos 1.409 millones.

La mayor parte de las inversiones que recibe Cataluña son para infraestructuras, principalmente ferroviarias. En todo el año pasado, Adif destinó a Cataluña unos 579 millones de euros.

Cataluña solo recibió el 8,6% de la inversión ejecutada por el Gobierno español durante 2025. Menos de la mitad de lo que nos correspondía por nuestro peso económico y de población. En cambio, Madrid acaparó más del doble de inversión que Cataluña.



La asfixia premeditada que sufrimos,… https://t.co/AecK6a5Ypt — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) 17 de julio de 2026

«Asfixia premeditada»

Uno de los partidos que se ha mostrado más crítico ha sido Junts per Catalunya. La portavoz en el Parlamento, Mònica Sales, hizo un tuit el viernes en el que decía: «Cataluña solo recibió el 8,6% de la inversión ejecutada por el gobierno español durante 2025. Menos de la mitad de lo que nos correspondía por nuestro peso económico y de población. En cambio, Madrid acaparó más del doble de inversión que Cataluña. La asfixia premeditada que sufrimos, en forma de déficit fiscal y de inversiones, es cada vez más descarada e insostenible».

También se mostró muy beligerante la secretaria general de ERC y candidata a la alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany. El sábado, reclamó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que “no se esconda detrás de su partido” y que “defienda Cataluña” ante los datos de ejecución de inversiones del Estado en Cataluña, una cifra que representa el 8,6% de la inversión total y menos de la mitad que Madrid. Alamany también lanzó un mensaje a “aquellos otros partidos que se ponen de perfil”, en referencia a Junts, que considera que “no van más allá de la queja”.