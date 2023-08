En llibertat els detinguts de la Vuelta a Solsona

En llibertat els quatre detinguts dissabte passat a Solsona per amenaces a la Vuelta ciclista a Espanya. Així ho ha decidit la jutgessa d’instrucció de Solsona que també imposa una mesura cautelar d’allunyament de 500 metres de qualsevol etapa de la Vuelta que passi per Catalunya. La jutgessa els imputa delictes de desordres, contra la seguretat viària, grup criminal i contra el medi ambient. Tots quatre processats -els osonencs Xavi, l’Oriol, en Pep i en David– han arribat a passades quarts de dues del migdia al Jutjat de Solsona, en un vistós dispositiu del Cos Nacional de Policia (CNP) amb ajuda dels Mossos d’Esquadra que, fins i tot, han activat l’helicòpter per controlar la concentració d’unes cent cinquanta persones que mostraven el seu suport als detinguts.

Una hora i escaig després, la jutgessa ha decidit deixar-los en llibertat amb càrrecs. Tot i això, la defensa dels processats, Eva Pous d’Alerta Solidària, ha criticat que encara es mantingui el secret de les actuacions. Una decisió que no permet a l’advocada tenir accés al sumari del cas, ni a les suposades proves que haurien recollit els agents de la Comissaria General d’Informació del CNP durant els escorcolls de dissabte a la nit als domicilis dels detinguts. En sortir del jutjat tots quatre han estat rebuts pels familiars i els concentrats, entre els quals s’hi trobaven la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, o destacats membres de l’activisme independentista de la Catalunya central com Joan de Soses o processats i absolts del cas 9 de Lledoners.

Els quatre detinguts a Solsona per la Vuelta, a la sortida del jutjat/Quico Sallés

Recurs al secret

Pous ha assegurat que el secret de sumari el van aprovar ahir a darrera hora després que els processats hagin passat dues nits al calabós. Tots quatre només han contestat a preguntes de la defensa. La lletrada ha avançat que recorreran el decret de secret de les actuacions així com les mesures cautelars acordades perquè entenen que és una “vergonya permetre celebrar la volta ciclista espanyola als Països Catalans”. “El fet que la judicatura prohibeixi a persones que volen mostrar el seu rebuig a la Vuelta als Països Catalans és una mostra més de la relació que existeix entre policia nacional i els estaments de l’Estat que volen evidenciar la farsa que no hi ha conflicte, i que no hi ha cap mena de dissidència política”, ha sentenciat la lletrada.

La defensa dels quatre encartats no ha amagat el seu enuig pel secretisme de les actuacions i per la minsa justificació de les entrades i escorcolls de dissabte. “La jutgessa ens ha negat l’accés fins que no s’aixequi el secret de sumari”, ha denunciat. Tots quatre han sortit contents de la resolució i aclaparats per la reacció de suport i solidaritat dels concentrats. Tots convenien a admetre el seu astorament per les detencions i els operatius muntats. Aquesta tarda hi ha prevista una concentració de solidaritat a la plaça de Vic amb els processats, que diversos col·lectius han convocat.

Els familiars dels detinguts de la Vuelta s’esperen a la sortida del jutjat de Solsona/Quico Sallés