Drets Socials reformularà els programes per a menors implicats en violacions

El Departament de Drets Socials ha decidit reformular els programes d’intervenció per a menors inimputables implicats en violacions. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha reconegut que les agressions múltiples denunciades els últims mesos han encès les alarmes a la Generalitat, que ha decidit crear un equip d’experts per analitzar-ne l’abast i les causes, en especial els casos amb menors de 14 anys. El grup d’experts tindrà una vigència de tres mesos i després redactarà un informe amb diverses propostes per combatre les agressions masclistes entre iguals, és a dir, en les quals l’agressor i la víctima són menors.

A partir d’aquest document, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) actualitzarà i reforçarà amb “caràcter urgent” el programa Educant en responsabilitat, un pla de prevenció, seguiment, control i rehabilitació de menors de 14 anys que la llei considera inimputables. Segons dades de Drets Socials, l’any passat més de mil adolescents menors de 14 anys van seguir el programa, dels quals un centener van fer-ho per agressions i conductes contra la llibertat sexual. A Catalunya aquest programa es va crear el 2012 per fer una intervenció educativa per evitar la reincidència i facilitar la reparació de les víctimes.

Protesta per reclamar més accions per combatre la violència masclista / ACN

La irrupció de les xarxes socials crea una nova realitat

En els últims anys, la mateixa DGAIA ha revisat i actualitzat el programa, però ara el Govern “considera necessari avaluar-lo i actualitzar-lo” per donar resposta a una nova realitat. “La irrupció de les xarxes socials com a espai de socialització de la infància i l’adolescència i l’accés dels menors d’edat a continguts pornogràfics estan configurant una nova realitat en l’àmbit de la violència sexual”, explica la Generalitat. Plaja ha assegurat que no hi ha més violència que abans, sinó que s’ha produït una evolució que, combinada amb el nombre més gran de denúncies per l’increment de la sensibilitat social, ha generat nous escenaris que cal abordar.

Entre els membres del grup d’experts que participarà en l’elaboració dels nous protocols hi ha l’activista Vicky Bernadet; el president del Centre Unesco de Catalunya, Eduard Vallory; els catedràtics en Neuroeducació, David Bueno i Anna Forés; l’advocada especialista en violències masclistes Carla Vall; la sexòloga Raquel Tulleuda; la portaveu dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé, o la cap de l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat, Lidia Serratusell.