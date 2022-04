Un guàrdia civil increpa un home per parlar en català

La Plataforma per la Llengua al País Valencià ha denunciat aquest dijous el cas d’un ciutadà que va ser increpat per un guàrdia civil per haver-s’hi dirigit en català. Els fets van passar al registre civil d’Elda i la víctima ja ha presentat una reclamació a la subdelegació del Govern a Alacant per tal que s’investiguin els fets. L’home també ha demanat la intervenció de l’Oficina de Drets Lingüístics del País Valencià.

Els fets es remunten al 18 de novembre, quan aquest home va anar a inscriure el seu fill al registre civil i es va deixar la manta del bebè a la sala. En intentar entrar per agafar-la, el guàrdia civil de la porta li va impedir l’entrada i el va acusar de “maleducat” per parlar-li en català. Finalment va aconseguir entrar al registre, però l’episodi no acaba aquí. Un cop en va sortir, el mateix agent va continuar increpant-lo i acusant-lo de faltar-li al respecte per continuar-li parlant en català. L’agent va ignorar les explicacions de la víctima, que li va argumentar que té dret legal a parlar en català.

El Registre Civil d’Elda on van passar els fets

Demana el full de reclamacions i no li faciliten

La víctima d’aquest enfrontament amb un guàrdia civil va demanar llavors el full de reclamacions, però el guàrdia civil el va fer esperar una bona estona mentre trucava per telèfon i l’ignorava. Així el va tenir una bona estona, dient-li que el full estava de camí. Fins a tres vegades el va reclamar la víctima, que no va aconseguir el full i va haver de marxar sense posar la reclamació. Ara ha decidit denunciar els fets a l’ONG del català al País Valencià, que ja ha presentat una reclamació a la subdelegació del Govern a Alacant.

La Plataforma per la Llengua considera que el guàrdia civil va abusar de la seva autoritat per limitar els drets d’aquest home en dues ocasions. La primera, per no permetre-li expressar-se en català, i la segona per no deixar-lo presentar una reclamació. L’agent, assegura aquesta entitat, ha contradit l’Estatut d’Autonomia i la llei d’ús i ensenyament del valencià, que regulen l’ús oficial del català al País Valencià.

El 48% dels casos de discriminació lingüística són responsabilitat de la policia

Aquest no és un cas aïllat. L’ONG de la llengua fa cada any un informe sobre discriminacions lingüístiques greus que cometen les administracions de l’Estat espanyol i en l’última edició, la del 2020, va registrar 52 discriminacions lingüístiques. Gairebé la meitat d’aquestes discriminacions (48,1%) les van fer cossos policials espanyols com la Guàrdia Civil i el CNP i altres cossos com els Mossos d’Esquadra i els policies locals. Per la Plataforma per la Llengua això evidencia que el supremacisme lingüístic castellà està “particularment naturalitzat” entre forces de seguretat i cossos armats que tenen “presumpció de veracitat” i una capacitat “elevada” per “intimidar” els ciutadans.