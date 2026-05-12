Niubó comença a obrir opcions de negocació amb els sindicats crítics

El conflicte entre el Departament d’Educació i els professionals educatius continua sumant capítols en una nova jornada de vaga en la qual els docents. En declaracions fetes a la Corporació Catalana de Mitjans -TV3 i Catalunya Ràdio-, la consellera d’Educació, Esther Niubó, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, han allargat la mà als professionals del sector per poder arribar a un acord.
La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha obert la porta a negociar amb els sindicats tot i que ha assegurat que les demandes d’USTEC -fetes en una entrevista al diari ARA- de què es produeixi un increment salarial d’uns 400 euros al mes per aixecar les protestes és una reivindicació “maximalista” i assegura que aquest tipus de plantejaments “no ajuden a acostar posicions”. De fet, Niubó ha defensat la labor del Govern assegurant que l’acord signat amb CCOO i UGT ja ha posat sobre la taula unes condicions favorables per al sector i, especialment, pel que fa al salari, ja que hi ha acordat un increment del 30% del complement específic que es tradueix en uns 200 euros mensuals més en 4 anys. Tot i que ha mantingut una postura lleugerament ‘amistosa’ envers els sindicats crítics i els ha allargat la mà per poder mantenir la negociació i sumar-los a l’acord d’Educació.
Una labor del Govern que també ha defensat Giménez, qui ha assegurat que de l’acord amb CCOO i UGT implica que dels 2.000 milions, 1.000 són per a millores retributives, 400 per reduir ràtios i 280 per a l’escola inclusiva i que també ha aprofitat la seva intervenció per etzibar una petita clatellada per als sindicats vaguistes, ja que, en la mateixa línia de la consellera, ha assegurat que “no ajuden els plantejaments maximalistes” dels sindicats per poder arribar al “punt de trobada necessari, imprescindible, per superar aquesta situació”.
Una postura de la consellera que Giménez ha compartit i ha assegurat que encara es poden trobar tots els “marges necessaris” per poder arribar a un acord amb els sindicats en peu de lluita per sumar-se a l’acord que la conselleria va signar amb els sindicats espanyols CCOO i UGT. “Existeix aquesta possibilitat, això és el que plantejarem en el marc de la mesa sectorial”, ha explicat Giménez en declaracions fetes al 3Catinfo recollides per l’ACN referint-se a la reunió que els sindicats tindran amb el Departament d’Educació el pròxim dijous. Segons el secretari de Millora Educativa el Govern mai ha renegat de l’acord i la negociació no s’ha de basar en “replantejar” l’acord amb els sindicats i veure “quin encaix podrien tenir les reivindicacions” dels sindicats que encapçalen la vaga.
Niubó tanca files amb el Govern i els Mossos
La defensa del treball fet des del Govern arriba després d’una setmana de gran polèmica en l’enfrontament entre els sindicats i la Generalitat per la infiltració policial en les assemblees dels professors. Una qüestió en la qual Niubó no ha volgut entrar i ha tancat files amb l’executiu català i el cos de Mossos d’Esquadra. La titular d’Educació ha descartat fer valoracions sobre la infiltració policial assegurant que no tenia coneixement previ i ha assegurat que “en cap moment” Educació va encarregar informes al cos policial. Niubó s’ha limitat a assenyalar que al Goven li “correspon donar les explicacions necessàries” i ha destacat que té una “confiança absoluta en la professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra”.