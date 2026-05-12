El conflicto entre el Departamento de Educación y los profesionales educativos continúa sumando capítulos en una nueva jornada de huelga en la cual los docentes. En declaraciones hechas a la Corporación Catalana de Medios -TV3 y Catalunya Ràdio-, la consejera de Educación, Esther Niubó, y el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, han tendido la mano a los profesionales del sector para poder llegar a un acuerdo.

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha abierto la puerta a negociar con los sindicatos aunque ha asegurado que las demandas de USTEC -hechas en una entrevista al diario ARA- de que se produzca un incremento salarial de unos 400 euros al mes para levantar las protestas es una reivindicación «maximalista» y asegura que este tipo de planteamientos «no ayudan a acercar posiciones». De hecho, Niubó ha defendido la labor del Gobierno asegurando que el acuerdo firmado con CCOO y UGT ya ha puesto sobre la mesa unas condiciones favorables para el sector y, especialmente, en lo que respecta al salario, ya que se ha acordado un incremento del 30% del complemento específico que se traduce en unos 200 euros mensuales más en 4 años. Aunque ha mantenido una postura ligeramente ‘amistosa’ hacia los sindicatos críticos y les ha tendido la mano para poder mantener la negociación y sumarlos al acuerdo de Educación.

Una labor del Gobierno que también ha defendido Giménez, quien ha asegurado que del acuerdo con CCOO y UGT implica que de los 2.000 millones, 1.000 son para mejoras retributivas, 400 para reducir ratios y 280 para la escuela inclusiva y que también ha aprovechado su intervención para lanzar una pequeña reprimenda para los sindicatos huelguistas, ya que, en la misma línea de la consejera, ha asegurado que “no ayudan los planteamientos maximalistas” de los sindicatos para poder llegar al “punto de encuentro necesario, imprescindible, para superar esta situación”.

Una postura de la consejera que Giménez ha compartido y ha asegurado que aún se pueden encontrar todos los «márgenes necesarios» para poder llegar a un acuerdo con los sindicatos en pie de lucha para sumarse al acuerdo que la consejería firmó con los sindicatos españoles CCOO y UGT. “Existe esta posibilidad, eso es lo que plantearemos en el marco de la mesa sectorial”, ha explicado Giménez en declaraciones hechas al 3Catinfo recogidas por la ACN refiriéndose a la reunión que los sindicatos tendrán con el Departamento de Educación el próximo jueves. Según el secretario de Mejora Educativa el Gobierno nunca ha renegado del acuerdo y la negociación no se debe basar en “replantear” el acuerdo con los sindicatos y ver «qué encaje podrían tener las reivindicaciones» de los sindicatos que encabezan la huelga.

Protesta masiva de docentes a su paso por el Arc de Triomf / ACN

Niubó cierra filas con el Gobierno y los Mossos

La defensa del trabajo hecho desde el Gobierno llega después de una semana de gran polémica en el enfrentamiento entre los sindicatos y la Generalitat por la infiltración policial en las asambleas de los profesores. Una cuestión en la que Niubó no ha querido entrar y ha cerrado filas con el ejecutivo catalán y el cuerpo de Mossos d’Esquadra. La titular de Educación ha descartado hacer valoraciones sobre la infiltración policial asegurando que no tenía conocimiento previo y ha asegurado que «en ningún momento» Educación encargó informes al cuerpo policial. Niubó se ha limitado a señalar que al Gobierno le «corresponde dar las explicaciones necesarias» y ha destacado que tiene una «confianza absoluta en la profesionalidad del cuerpo de Mossos d’Esquadra».