Los docentes catalanes han dado inicio a una nueva jornada de huelga colapsando varios puntos de la circulación del país. El primer corte de los docentes se ha producido en la B-20 a la altura de la salida 19, en la localidad catalana de Santa Coloma de Gramenet. Un corte que se ha replicado en la misma arteria circulatoria varios kilómetros más allá en sentido Llobregat, a la altura del Campus Mundet, un corte que cuando faltaban pocos minutos para llegar a las 8 de la mañana los profesionales educativos han decidido levantar. Al otro lado de la capital de Cataluña, Barcelona, los docentes también han replicado los cortes de circulación en la Gran Vía en la zona de Can Batlló.

Fuera de las calles y accesos de la capital de Cataluña, los docentes también se han movilizado en la C-32 en sentido Barcelona. El corte se ha producido en la localidad de Mataró hacia las 7:20, un corte que también se está produciendo en la C-31 en L’Hospitalet de Llobregat y en la AP-7 a la altura de Bellaterra, donde la situación circulatoria ya era especialmente sensible debido a unas obras que ya cortaban dos carriles de circulación. Unos cortes que también se están produciendo en la AP-7 entre Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès y la C-17 en Malla, según el Servei Català de Trànsit, mientras que en paralelo hay una marcha lenta en la C-55 desde Manresa hacia Barcelona.

Corte de la B-20 este martes | Gemma Sànchez Bonel (ACN)

El conflicto con los Mossos, muy presente

Una jornada de huelga y unos cortes de carreteras que llegan después de que se descubriera la infiltración de agentes policiales en asambleas de docentes. Unas infiltraciones policiales que han marcado los últimos días en el conflicto entre los docentes y el Departamento de Educación. Precisamente la llegada de una patrulla de Mossos d’Esquadra al corte de la Gran Vía ha hecho que los manifestantes dirigieran sus protestas también contra el cuerpo policial con cánticos como «Más recursos sociales y menos policiales», «Menos policía, más educación» o una sutil ironía que aseguraba que habían llegado «dos compañeros de claustro».