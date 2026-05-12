Els docents catalans han donat el tret de sortida a una nova jornada de vaga col·lapsant diversos punts de la circulació del país. El primer tall dels docents s’ha produït a la B-20 a l’altura de la sortida 19, a la localitat catalana de Santa Coloma de Gramenet. Un tall que s’ha replicat a la mateixa artèria circulatòria diversos quilòmetres enllà en sentit Llobregat, a l’altura del Campus Mundet, un tall que quan faltaven pocs minuts per arribar a les 8 del matí els professionals educatius han decidit aixecar. A l’altra banda de la capital de Catalunya, Barcelona, els docents també han replicat els talls de circulació a la Gran Via a la zona de Can Batlló.
Fora dels carrers i accessos de la capital de Catalunya, els docents també s’han mobilitzat a la C-32 en sentit Barcelona. El tall s’ha produït a la localitat de Mataró cap a les 7:20, un tall que també s’està produint a la C-31 a l’Hospitalet de Llobregat i a l’AP-7 a l’altura de Bellaterra, on la situació circulatòria ja era especialment sensible a causa d’unes obres que ja tallaven dos carrils de circulació. Uns talls que també s’estan produint a l’AP-7 entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès i la C-17 a Malla, segons el Servei Català de Trànsit, mentre que en paral·lel hi ha una marxa lenta a la C-55 des de Manresa cap a Barcelona.
El conflicte amb els Mossos, ben present
Una jornada de vaga i uns talls de carreteres que arriben després que es desobrís la infiltració d’agents policials en assemblees de docents. Unes infiltracions policials que han marcat els darrers dies en el conflicte entre els docents i el Departament d’Eduació. Precissaent l’arribada d’una patrulla de Mossos d’Esquadra al tall de la Gran Via ha fet que els manifestants hagin dirigit les seves protestes també contra el cos policials amb càntics com “Més recursos socials i menys policials”, “Menys policia, més educació” o una subtil ironia que assegurava que havien arribat “dos companys de claustre”