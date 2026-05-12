Dues columnes de docents avancen, optimistes veient la resposta del col·lectiu, cap a la plaça d’Urquinaona de Barcelona. Allà confluiran els mestres que recorren el carrer d’Aragó amb la marea groga que també tenyeix a hores d’ara la Gran Via. És el punt de trobada del gruix del col·lectiu docent, que no en té prou amb l’acord que Educació ha signat amb la UGT i CCOO. Els docents, encara sorpreses per la infiltració de policies en una assemblea, comencen aquest dimarts la tercera gran protesta del curs amb crítiques directes a la consellera d’Educació, Esther Niubó, i nombroses pancartes en contra els Mossos.
“Pensaven que plouria i que seríem menys”, comenta un grupet de mestres presents a la columna d’Aragó, que s’ha unit als docents que enfilaven la Meridiana. “Crec que plourà a la tarda, però, igualment, és que avui és el dia que s’havia de fer vaga”, afegeixen. La vaga unitària d’aquest dimarts continuarà amb un seguit de vagues territorials. “Jo crec que l’última –que també serà unitària– també és important”, conclou una d’elles.
La columna d’Aragó ha reunit docents del Vallès, professionals del Maresme i del barri de Sant Andreu i la Sagrera, entre altres. També s’ha deixat veure algun del Baix Llobregat, potser confús, perquè la majoria dels companys seus avancen per la Gran Via. A la cua, alguns mestres aprofiten per avançar feina; parlen d’alumnes, de famílies. Sembla una reunió del claustre, més que una manifestació, però deixen temes professionals a banda per atendre El Món. “La consellera diu que 17 dies són desproporcionats. Si continua fent declaracions d’aquest tipus aconseguirà una vaga del 100% dels dies”, etziba la Berta. “Li diuen la sindicalista, a l’escola”, fa broma el company. Creuen que el col·lectiu té prou múscul per aguantar el repte que plantegen els sindicats.
Més endavant, la pirotècnia guanya la partida als càntics. La majoria crida contra la consellera Niubó i uns pocs també contra les infiltracions policials. La manifestació unitària començarà a les 12 hores a Urquinaona i enfilarà per Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume, just davant del Palau de la Generalitat. Els sindicats faran públic el nou manifest, que lamenta aquesta vigilància d’Interior i l’enrocament del Govern. Les organitzacions, que havien demanat una reunió amb la consellera Esther Niubó abans d’iniciar les vagues, han acusat novament l’executiu d’”ignorar el malestar creixent” dels docents. “Milers de treballadores i treballadors s’han vist obligats a anar a la vaga per defensar unes condicions laborals dignes i una educació pública de qualitat per a tot l’alumnat”, han apuntalat sindicalistes de la USTEC des de primera hora del dia.
Talls de carretera
La jornada ha començat amb talls a diferents carreteres del país i el bloqueig dels principals accessos a la capital. “També es tracta que la gent s’emprenyi una mica”, resumien al Clot alguns dels manifestants. A Barcelona, els docents més actius han tallat els accessos per la ronda de Dalt i la Gran Via de les Corts Catalanes.
El primer tall s’ha produït poc abans de les set del matí a la ronda, a l’altura de Santa Coloma de Gramenet. Poc després s’ha sumat el tall de la mateixa via a Mundet i posteriorment un centenar de docents ha tallat la Gran Via a la zona de Can Batlló. Cap a les 7 del matí, un altre grup de docents ha tallat la C-32 a Mataró en sentit Barcelona. A la mateixa hora, un grup de manifestants es manifestava davant dels Serveis Territorials d’Educació a Manresa.