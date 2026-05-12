Dues columnas de docentes avanzan, optimistas al ver la respuesta del colectivo, hacia la plaza de Urquinaona de Barcelona. Allí confluirán los maestros que recorren la calle de Aragón con la marea amarilla que también tiñe a estas horas la Gran Vía. Es el punto de encuentro del grueso del colectivo docente, que no tiene suficiente con el acuerdo que Educación ha firmado con la UGT y CCOO. Los docentes, aún sorprendidos por la infiltración de policías en una asamblea, comienzan este martes la tercera gran protesta del curso con críticas directas a la consejera de Educación, Esther Niubó, y numerosas pancartas en contra de los Mossos.

“Pensaban que llovería y que seríamos menos”, comenta un grupo de maestros presentes en la columna de Aragón, que se ha unido a los docentes que enfilaban la Meridiana. “Creo que lloverá por la tarde, pero, igualmente, es que hoy es el día que se tenía que hacer huelga”, añaden. La huelga unitaria de este martes continuará con una serie de huelgas territoriales. “Yo creo que la última –que también será unitaria– también es importante”, concluye una de ellas.

Docentes en la columna que avanza por la calle de Aragón | Gabriel G. Garrido

La columna de Aragón ha reunido docentes del Vallès, profesionales del Maresme y del barrio de Sant Andreu y la Sagrera, entre otros. También se ha dejado ver alguno del Baix Llobregat, quizás confuso, porque la mayoría de sus compañeros avanzan por la Gran Vía. En la cola, algunos maestros aprovechan para avanzar trabajo; hablan de alumnos, de familias. Parece una reunión del claustro, más que una manifestación, pero dejan temas profesionales a un lado para atender a El Món. “La consejera dice que 17 días son desproporcionados. Si sigue haciendo declaraciones de este tipo conseguirá una huelga del 100% de los días”, espeta Berta. “Le dicen la sindicalista, en la escuela”, bromea el compañero. Creen que el colectivo tiene suficiente músculo para aguantar el reto que plantean los sindicatos.

Más adelante, la pirotecnia gana la partida a los cánticos. La mayoría grita contra la consejera Niubó y unos pocos también contra las infiltraciones policiales. La manifestación unitaria comenzará a las 12 horas en Urquinaona y avanzará por Via Laietana hasta la plaza de Sant Jaume, justo delante del Palau de la Generalitat. Los sindicatos harán público el nuevo manifiesto, que lamenta esta vigilancia de Interior y el bloqueo del Gobierno. Las organizaciones, que habían pedido una reunión con la consejera Esther Niubó antes de iniciar las huelgas, han acusado nuevamente al ejecutivo de ”ignorar el malestar creciente” de los docentes. “Miles de trabajadoras y trabajadores se han visto obligados a ir a la huelga para defender unas condiciones laborales dignas y una educación pública de calidad para todo el alumnado”, han apuntalado sindicalistas de la USTEC desde primera hora del día.

Cortes de carretera

La jornada ha comenzado con cortes en diferentes carreteras del país y el bloqueo de los principales accesos a la capital. “También se trata de que la gente se moleste un poco”, resumían en el Clot algunos de los manifestantes. En Barcelona, los docentes más activos han cortado los accesos por la ronda de Dalt y la Gran Vía de las Corts Catalanes.

El primer corte se ha producido poco antes de las siete de la mañana en la ronda, a la altura de Santa Coloma de Gramenet. Poco después se ha sumado el corte de la misma vía en Mundet y posteriormente un centenar de docentes ha cortado la Gran Vía en la zona de Can Batlló. Hacia las 7 de la mañana, otro grupo de docentes ha cortado la C-32 en Mataró en sentido Barcelona. A la misma hora, un grupo de manifestantes se manifestaba frente a los Servicios Territoriales de Educación en Manresa.