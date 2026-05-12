El Gobierno no se mueve del acuerdo firmado con CCOO y UGT y ha pedido «principio de realidad» al resto de sindicatos de docentes, que este martes hacen el primer gran paro de un nuevo ciclo de movilizaciones con 17 jornadas de huelga convocadas de aquí a fin de curso. La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha advertido a los sindicatos críticos que, entre otras cosas, reclaman un incremento salarial de unos 400 euros mensuales para negociar, que «los recursos son los que son». En este sentido, ha reivindicado que el acuerdo con UGT y CCOO prevé una movilización de recursos “nunca vista” de 2.000 millones de euros tras una década de desinversión.

Paneque ha indicado que el ejecutivo es consciente del malestar de los docentes, pero ha dejado claro que no hay margen presupuestario para dar respuesta al aumento de sueldo que reclama USTEC. «Mantenemos la mano tendida porque pensamos que este acuerdo recoge lo que debe significar lo que todos estamos defendiendo, que es la mejora del sistema educativo en Cataluña», ha dicho en referencia al pacto alcanzado con CCOO y UGT, y, en este sentido, ha reclamado al resto de sindicatos tener presente el «principio de realidad» porque «los recursos son los que son». Asimismo, ha dicho que la reunión de la mesa sectorial del jueves es «una muestra de que el Gobierno mantiene la mano tendida para explicar el acuerdo alcanzado, para explicar el despliegue y para escuchar».

La portavoz del Gobierno también ha dejado claro a los sindicatos que el ejecutivo de Illa no tiene oculto «ningún as en la manga», y ha pedido «tiempo» para revertir una situación que se ha «estropeado» a lo largo de diez años. «Tenemos hecho el diagnóstico y estamos poniendo los recursos adecuados; pero de hoy para mañana no podremos solucionar una cuestión que se ha estropeado durante diez años», ha dicho, y ha manifestado que los sindicatos en huelga no plantean una «enmienda a la totalidad» al pacto con CCOO y UGT. «Este es el acuerdo que ponemos sobre la mesa», ha sentenciado la consejera Paneque, unas palabras que cierran la puerta a revisar ningún aspecto.

Josep Lluís Trapero y la consejera Núria Parlon/Parlament

Parlon y Trapero comparecerán en el Parlamento por las infiltraciones de los Mossos

Por otro lado, Paneque ha negado que haya «directrices políticas» o injerencias en la infiltración de agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra en una asamblea docente y ha pedido esperar a las conclusiones del análisis técnico de la actuación. «Se hará una evaluación técnica sobre si la infiltración ha seguido los criterios de proporcionalidad y oportunidad», ha explicado. Al mismo tiempo ha confirmado que la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, comparecerán este miércoles a las 16.30 horas ante la Comisión de Interior y Seguridad Pública para dar explicaciones. “No sé si somos el Gobierno que más comparecencias hemos hecho en el Parlamento, pero siempre que se nos ha pedido no hemos declinado ni una”, ha defendido, y ha dicho que desconoce la petición de algunos grupos para que la comparecencia fuera conjunta con la consejera de Educación y FP, Esther Niubó. Con todo, se ha mostrado convencida de que las explicaciones «serán dadas como hasta ahora ha sido».