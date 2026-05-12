El Govern no es mou de l’acord signat amb CCOO i UGT i ha demanat “principi de realitat” a la resta de sindicats de docents, que aquest dimarts fan la primera gran aturada d’un nou cicle de mobilitzacions amb 17 jornades de vaga convocades d’aquí a final de curs. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha advertit als sindicats crítics que, entre altres coses, reclamen un increment salarial d’uns 400 euros mensuals per negociar, que “els recursos són els que són”. En aquest sentit, ha reivindicat que l’acord amb UGT i CCOO preveu una mobilització de recursos “mai vista” de 2.000 milions d’euros després d’una dècada de desinversió.
Paneque ha indicat que l’executiu és conscient del malestar dels docents, però ha deixat clar que no hi ha marge pressupostari per donar resposta a l’augment de sou que reclama USTEC. “Mantenim la mà estesa perquè pensem que aquest acord recull allò que ha de significar el que tots estem defensant, que és la millora del sistema educatiu a Catalunya”, ha dit en referència al pacte assolit amb CCOO i UGT, i, en aquest sentit, ha reclamat a la resta de sindicats tenir present el “principi de realitat” perquè “els recursos són els que són”. Així mateix, ha dit que la reunió de la mesa sectorial de dijous és “una mostra que el Govern manté la mà estesa per explicar l’acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar”.
La portaveu del Govern també ha deixat clar als sindicats que no l’executiu d’Illa no té amagat “cap as a la màniga”, i ha demanat “temps” per revertir una situació que s’ha “espatllat” al llarg de deu anys. “Tenim fet el diagnòstic i estem posant els recursos adequats; però d’avui per a demà no podrem solucionar una qüestió que s’ha espatllat durant deu anys”, ha dit, i ha manifestat que els sindicats en vaga no plantegen una “esmena a la totalitat” al pacte amb CCOO i UGT. “Aquest és l’acord que posem sobre la taula”, ha sentenciat la consellera Paneque, unes paraules que tanquen la porta a revisar-ne cap aspecte.
Parlon i Trapero compareixeran al Parlament per les infiltracions dels Mossos
D’altra banda, Paneque ha negat que hi hagi “directrius polítiques” o ingerències en la infiltració d’agents de paisà dels Mossos d’Esquadra en una assemblea docent i ha demanat esperar a les conclusions de l’anàlisi tècnica de l’actuació. “Es farà una avaluació tècnica sobre si la infiltració ha seguit els criteris de proporcionalitat i oportunitat”, ha explicat. Alhora ha confirmat que la consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres a les 16.30 hores davant la Comissió d’Interior i Seguretat Pública per donar explicacions. “No sé si som el Govern que més compareixences hem fet al Parlament, però sempre que se’ns ha demanat no n’hem declinat ni una”, ha defensat, i ha dit que desconeix la petició d’alguns grups perquè la compareixença fos conjunta amb la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó. Amb tot, s’ha mostrat convençuda que les explicacions “seran donades com fins ara ha estat”.