La conclusió continua sent la mateixa dels darrers dies. Els sindicats i Educació s’acosten en matèria salarial, però no acaben de tancar un acord. El nou complement lineal anunciat aquest dimarts –que cobraran tots els docents– havia aplanat el camí, però les quantitats no generaven consens. Les noves xifres d’aquest dimecres, tampoc. Educació ha proposat dotar de 47 euros mensuals el complement el curs vinent i “estudiarà” la contraproposta dels sindicats, que exigeixen doblar-lo. Aquest dijous tornarà a haver-hi reunió, la setena des que es va reobrir la negociació.
Els sindicats que convoquen les vagues veuen insuficient la nova oferta salarial, però l’ambient distès no té res a veure amb el de reunions anteriors. La proposta del departament encara no acaba de convèncer, però incrementaria fins als 350 euros el salari dels docents el 2029, segons els càlculs dels representants sindicals presents a la reunió. Gairebé el doble del que estipulava l’acord signat per CCOO i UGT. El departament només ha confirmat la xifra del primer any, que creix lleugerament respecte dels 40 euros mensuals que s’havien proposat aquest dimarts.
Coincidint amb una nova jornada de mobilitzacions, la reunió ha començat amb una hora de retard i els docents tallant l’A-2 i l’AP-7. Segons el departament, encara s’estava acabant de treballar la nova proposta que s’havia de presentar a la mesa, si bé després el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha reconegut que els talls incomodaven el departament. “No hem demanat explícitament aixecar els talls, però no ajudava al clima de confiança que es necessita”, ha dit davant dels mitjans.
El trencament sindical torna a ser visible
“Els salaris no han estat el problema, avui tot s’ha precipitat perquè no han volgut parlar d’inclusiva”, ha comentat entre passadissos un dels referents de la USTEC a la negociació. La portaveu Iolanda Segura ha insistit després en aquest trencament, descrivint la reunió de “decebedora” i acusant directament CCOO i UGT d’obstaculitzar les converses. “Veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, però no hem pogut parlar d’inclusiva perquè ni l’administració ni els sindicats signants [de l’acord] no volem que quedi plasmat en un paper el desplegament de recursos”, ha apuntat en una atenció als mitjans.
La USTEC demana incrementar les dotacions destinades a escola inclusiva fins a les 6.500 dotacions –en un termini màxim de dos anys– i exigeix tenir-ho per escrit. Deixar-ho plasmat en un document deixaria en “evidència” les altres dues organitzacions, ha detallat Segura aprofundint la crisi que s’ha generat al final de la reunió. La CGT i Intersindical també han afegit veus en contra de CCOO i UGT.
La batalla pel que forma part o no de l’acord anterior fa temps que ressona, però fins ara no havia esclatat públicament. Si més no, no de forma tan evident. La UGT i CCOO insisteixen que tot allò que es va pactar al febrer s’ha de tractar en les reunions de seguiment de l’acord que fan periòdicament amb el departament. En declaracions a El Món, la UGT recorda que el desplegament de les dotacions s’està “treballant” en aquestes reunions i animen a la resta d’organitzacions a entrar-hi per negociar-ne el desplegament. Però la resta de sindicats no en volen saber res.