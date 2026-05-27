La sexta reunión con Educación termina sin acuerdo y con crispación entre sindicatos

La conclusión sigue siendo la misma de los últimos días. Los sindicatos y Educación se acercan en materia salarial, pero no cierran un acuerdo. El nuevo complemento lineal anunciado este martes –que cobrarán todos los docentes– había allanado el camino, pero las cantidades no generaban consenso. Las nuevas cifras de este miércoles, tampoco. Educación ha propuesto dotar de 47 euros mensuales el complemento el próximo curso y “estudiará” la contrapropuesta de los sindicatos, que exigen doblarlo. Este jueves habrá una nueva reunión, la séptima desde que se reabrió la negociación.

Los sindicatos que convocan las huelgas consideran insuficiente la nueva oferta salarial, pero el ambiente distendido no tiene nada que ver con el de reuniones anteriores. La propuesta del departamento aún no acaba de convencer, pero incrementaría hasta los 350 euros el salario de los docentes en 2029, según los cálculos de los representantes sindicales presentes en la reunión. Casi el doble de lo que estipulaba el acuerdo firmado por CCOO y UGT. El departamento solo ha confirmado la cifra del primer año, que crece ligeramente respecto a los 40 euros mensuales que se habían propuesto este martes.

Iolanda Segura, portavoz de USTEC, con Ignasi Fernández y Ramiro Gil, de Profesores de Secundaria, antes de la reunión en Educación | Bernat Vilaró (ACN)

Coincidiendo con una nueva jornada de movilizaciones, la reunión comenzó con una hora de retraso y los docentes cortando la A-2 y la AP-7. Según el departamento, todavía se estaba terminando de trabajar la nueva propuesta que se debía presentar a la mesa, si bien después el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, reconoció que los cortes incomodaban al departamento. “No hemos pedido explícitamente levantar los cortes, pero no ayudaba al clima de confianza que se necesita”, dijo ante los medios.

La ruptura sindical vuelve a ser visible

“Los salarios no han sido el problema, hoy todo se ha precipitado porque no han querido hablar de inclusiva”, comentó entre pasillos uno de los referentes de la USTEC en la negociación. La portavoz Iolanda Segura insistió después en esta ruptura, describiendo la reunión de “decepcionante” y acusando directamente a CCOO y UGT de obstaculizar las conversaciones. “Venimos a tratar todos los puntos de forma intensiva, pero no hemos podido hablar de inclusiva porque ni la administración ni los sindicatos firmantes [del acuerdo] quieren que quede plasmado en un papel el despliegue de recursos”, apuntó en una atención a los medios.

La USTEC pide incrementar las dotaciones destinadas a escuela inclusiva hasta las 6.500 dotaciones –en un plazo máximo de dos años– y exige tenerlo por escrito. Dejarlo plasmado en un documento dejaría en “evidencia” a las otras dos organizaciones, detalló Segura profundizando la crisis que se ha generado al final de la reunión. La CGT y Intersindical también han añadido voces en contra de CCOO y UGT.

La batalla por lo que forma parte o no del acuerdo anterior lleva tiempo resonando, pero hasta ahora no había estallado públicamente. Al menos, no de forma tan evidente. La UGT y CCOO insisten en que todo lo que se pactó en febrero se debe tratar en las reuniones de seguimiento del acuerdo que hacen periódicamente con el departamento. En declaraciones a El Món, la UGT recuerda que el despliegue de las dotaciones se está «trabajando» en estas reuniones y animan al resto de organizaciones a entrar en ellas para negociar el despliegue. Pero el resto de sindicatos no quieren saber nada.