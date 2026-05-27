Los docentes han vuelto a las calles mientras avanza la negociación entre los sindicatos y Educación, acercando posturas. Primero lo hicieron en materia de escuela inclusiva y luego en la cuestión salarial, a partir de un complemento transversal que agrada a las organizaciones. El cuarto día de huelga general del curso –hubo una en febrero, en marzo y una última hace quince días– ha unido de nuevo a todo el colectivo docente, si bien las protestas se han realizado de forma descentralizada en seis ciudades del país. En Barcelona, los principales referentes sindicales han arengado a la masa, buscando una cifra suficientemente amplia que añada presión al departamento de cara a la nueva reunión, la sexta, de esta tarde.

En Barcelona, en una concentración en Pla de Palau, los referentes sindicales han celebrado el acercamiento del departamento a sus demandas, aunque todavía las ven insuficientes. La USTEC ve bien la «música» que sale de las reuniones y confía en que la reunión de esta tarde termine con «avances» significativos. La portavoz Iolanda Segura ha pedido una «negociación intensiva» que sirva para acercarse a los 500 euros mensuales extra que reclaman los sindicatos. Profesores de Secundaria, que ha vuelto a la negociación, ve bien el reconocimiento de la deuda de los sexenios —complemento que los docentes cobraban cada seis años antes de los recortes— pero sitúa las conversaciones aún en la «casilla de salida». La USTEC, en cambio, ya habla de posible consulta, siempre con prudencia y a la espera de ver si el departamento sube la apuesta esta tarde.

Las movilizaciones también se están produciendo en Tarragona, Lleida, Girona, Granollers, donde los docentes han cortado la AP7, y Torredembarra. Se trata de la segunda huelga general de la segunda tanda de protestas, que comenzaron hace quince días.

La nueva protesta de los docentes | Gabriel González

Negociación con Educación por la tarde

Los referentes sindicales dejarán esta tarde las calles para volver a encerrarse con el departamento en su sede de Via Augusta. Ya hay consenso sobre cómo incrementar salarios, ahora falta encontrar una cantidad que ponga de acuerdo a todas las partes. Tras acercar posturas el martes, gracias a un complemento salarial único para todo el colectivo docente, las organizaciones buscarán esta tarde incrementar la oferta inicial del departamento, de unos 40 euros mensuales para cada docente. El objetivo es situar la cifra en 60 euros en 2026 y acercarse a los 120 en 2029.