Els docents han tornat al carrer mentre avança la negociació entre els sindicats i Educació, que acosten postures. Primer ho van fer en matèria d’escola inclusiva i després en la qüestió salarial, a partir d’un complement transversal que agrada a les organitzacions. El quart dia de vaga general del curs –va haver-hi un al febrer, al març i un últim fa quinze dies– ha unit de nou tot el col·lectiu docent, si bé les protestes s’han fet de forma descentralitzada en sis ciutats del país. A Barcelona, els principals referents sindicals han arengat la massa, a la caça d’una xifra prou àmplia que afegeixi pressió al departament de cara a la nova reunió, la sisena, d’aquesta tarda.
A Barcelona, en una concentració a Pla de Palau, els referents sindicals han celebrat l’acostament del departament a les seves demandes, si bé encara les veuen insuficients. La USTEC veu bé la “música” que surt de les reunions i confia que la reunió d’aquesta tarda acabi amb “avenços” significatius. La portaveu Iolanda Segura ha demanat una “negociació intensiva” que serveixi per acostar-se als 500 euros mensuals extra que reclamen els sindicats. Professors de Secundària, que ha tornat a la negociació, veu bé el reconeixement del deute dels sexennis —complement que els docents cobraven cada sis anys abans de les retallades— però situa les converses encara en la “casella de sortida”. La USTEC, en canvi, ja parla de possible consulta, sempre amb prudència i a l’espera de veure si el departament apuja l’aposta aquesta tarda.
Les mobilitzacions també s’estan produint al Tarragona, Lleida, Girona, Granollers, on els docents han tallat l’AP7, i Torredembarra. Es tracta de la segona vaga general de la segona tongada de protestes, que van començar fa quinze dies.
Negociació amb Educació a la tarda
Els referents sindicals deixaran aquesta tarda els carrers per tornar a tancar-se amb el departament a la seva seu de Via Augusta. Ja hi ha consens sobre com incrementar salaris, ara falta trobar una quantitat que posi d’acord totes les parts. Després d’acostar postures dimarts, gràcies a un complement salarial únic per a tot el col·lectiu docent, les organitzacions buscaran aquesta tarda incrementar l’oferta inicial del departament, d’uns 40 euros manuals per a cada docent. L’objectiu és situar la xifra en 60 euros el 2026 i apropar-se als 120 el 2029.