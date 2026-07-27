“Revisem el que calgui, però actuem ja”, va dir l’actual consellera d’Educació, Esther Niubó, el desembre de 2023, des de l’oposició, davant dels “pitjors resultats PISA de la història”. Aquest dilluns, ara al capdavant del departament, ha defensat el paper de l’executiu socialista davant d’una errada que invalida els resultats de la prova del 2025 a Catalunya, que no es podran comparar amb altres anys ni tampoc amb altres països. El fiasco es va fer públic divendres, amb l’anunci del departament que els resultats de Catalunya no sortiran en l’informe internacional de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per una “incidència tècnica”.
Educació coneixia el problema des del març, però a hores d’ara la conselleria encara està pendent d’una investigació interna que ha de confirmar les seves primeres hipòtesis. El departament ha atribuït inicialment l’error a una mala selecció dels alumnes motivada, a priori, per la coincidència de dues avaluacions diferents. Les escoles van passar alhora les proves de final d’etapa –abans conegudes com a competències bàsiques– i les famoses PISA, una casuística que hauria provocat que alguns centres barregessin els criteris de selecció, defensa el Govern. Sigui per aquest o motiu o per un altre, el resultat és que es van excusar de les proves més alumnes dels que tocava: es van descartar un 23% dels seleccionats, quan l’OCDE posa el límit en el 5%.
En la seva compareixença al Parlament d’aquest dilluns, Niubó ha insistit en aquesta hipòtesi –que situa els docents al centre de l’embolic– malgrat defensar, alhora, que el departament “no ha culpat ningú”. En tot cas, ha remarcat que no hi ha hagut cap error en cap de les proves fetes posteriorment, aquest curs, cosa que situaria el cas de les PISA 2025 com a “puntual”. Però les primeres explicacions no han convençut l’oposició, que ha posat l’accent en els quatre mesos de silenci del departament, i han indignat els agents educatius, que se senten assenyalats. Les direccions apunten als inspectors i a la nova Agència d’Avaluació i Prospectiva com a últims tècnics responsables de la cadena, mentre que els sindicats situen l’error “al mateix nivell” que la infiltració policial de fa uns mesos o el desgavell en les llistes de només fa un any.
Les escoles neguen que tinguin cap responsabilitat en l’embolic
El procediment fallit de selecció d’alumnes que ha fet esclatar la crisi és complex: els centres elaboren al gener un llistat amb tot de l’alumnat elegible (el nascut l’any 2009, en aquest cas), una empresa contractada pel Ministeri d’Educació elabora una mostra aleatòria i avisa els centres que tenen alumnes seleccionats; finalment, els docents, que coneixen l’infant, decideixen si hi ha casos dins la mostra que hagin de quedar exclosos. Educació apunta d’entrada a aquest últim esglaó; la resta de la comunitat educativa assenyala més amunt.
“Hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics, i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d’una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. Això és exactament el que ha passat amb PISA 2025 a Catalunya”, ha apuntat l’associació de directors AXIA en un comunicat. Els directors insisteixen que el procés de selecció d’alumnes per fer una prova d’aquestes característiques és “llarg, pautat i sotmès als estàndards internacionals de l’OCDE” i remarquen que els casos exclosos “es validen administrativament amb un paper clau de la inspecció i la supervisió de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació”.
L’associació demana fixar-se en el procés de selecció dels alumnes més que en debats personals de qui ha fallat, però també avisa dels problemes de credibilitat amb què neix l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, creada l’abril del 2025. “Quan una institució creada per garantir el rigor de les avaluacions acaba associada al fet que Catalunya perdi la comparabilitat internacional, el problema deixa de ser metodològic, es converteix en un problema de confiança institucional”, lamenta AXIA.
La USTEC, sindicat majoritari a l’escola pública, també veu “escandalós” que Catalunya quedi al marge de l’informe PISA per una incidència en la mostra i carrega contra el departament, en la línia dels directors de centre, per haver apuntat contra els docents. “Que la informació s’hagi fet pública un divendres de finals de juliol, després d’haver-se amagat des del març, evidencia una voluntat clara de minimitzar els fets i evitar el debat públic”, ha apuntat recentment. “El més greu és que no s’ha donat a conèixer en el moment en què es va saber”, ha afegit la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, després d’escoltar Niubó. “És una decisió política que només té l’objectiu d’evitar el debat social”, ha reiterat.
La CGT ha lamentat que el departament “pengi el mort” a un tècnic i ha acusat la consellera de “mentir”. En una piulada prèvia, l’organització anarcosindicalista havia comparat la “percepció de diàleg” del PSC “amb la repartició de diners a l’estil de la màfia calabresa”. També ha acusat l’OCDE de ser còmplice de la conselleria en “amagar” l’error. “La situació actual només es resol donant resposta a demandes de treballadores”, conclou el sindicat, crític amb l’entesa entre el Govern i l’OCDE.
Més pressió sobre Niubó
El departament dirigit per Niubó havia apostat per enfortir el vincle amb l’OCDE després dels mals resultats dels últims anys, i per això hi havia signant un acord de col·laboració –dotat d’1,5 milions d’euros–, que s’ha traduït en un primer informe de l’organisme internacional. És l’aposta de l’executiu socialista per revertir la caiguda de resultats, deixant enrere idees anteriors, com ara el grup d’assessors impulsat pel govern de Pere Aragonès (ERC). Alguns sindicats han recordat el caràcter empresarial i econòmic de l’OCDE per rebutjar-ne l’apropament; un rebuig que ha crescut després de l’últim fiasco.
El responsable d’acció sindical d’USTEC, Andreu Mumbrú, ha acusat l’executiu de malgastar el milió i mig d’euros invertits en la col·laboració amb l’OCDE. També acusa el Govern de “muntar un acte propagandístic” en favor de les proves PISA i alhora “amagar fins a final de mes de juliol el que ja sabia al març”. “Menys OCDE i menys cosmètica: més negociació, inclusiva i recursos”, reitera en una piulada.
Des del Parlament, la CUP també se n’ha desmarcat amb ironia. “No és el nostre model, però sí l’eina que han triat i pagat vostès per millorar l’educació. I ni tan sols són capaces d’aplicar-la amb garanties”, ha apuntat Pilar Castillejo. La resta de l’oposició també ha demanat responsabilitats polítiques a Niubó, que aquest cap de setmana ha rebut el suport de Salvador Illa. El president de la Generalitat ja la va ratificar després del caos de les adjudicacions de l’estiu passat i davant les crítiques dels docents durant el conflicte educatiu.
Malgrat haver signat dos acords amb els sindicats, la consellera no ha posat fi a les protestes dels docents. Per ara, han convocat una vaga coincidint amb l’inici de curs, el pròxim 8 de setembre; a la pèrdua de poder adquisitiu s’hi han sumat recentment les mancances de l’escola inclusiva, la calor a les aules i la persecució policial de les assemblees. El fiasco de PISA és “la gota que fa vessar el got”, han dit les portaveus d’USTEC i CGT aquest dilluns.