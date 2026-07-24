Els resultats de les proves PISA, que es faran públics al setembre, no seran comparables als d’anys anteriors. Educació detalla que un “error tècnic” en l’execució de la mostra fa que l’índex d’exempció –la taxa d’alumnes que es queden fora de les proves– sigui del 23%, quan l’OCDE exigeix un màxim del 5%. La coincidència amb les proves de final d’etapa, que elabora la Generalitat amb altres criteris, hauria confós alguns centres que han exclòs més alumnes dels desitjats. D’aquesta manera, explica l’executiu, la mostra ha perdut mig miler d’estudiants pel camí i les PISA no seran representatives.
La síntesi de l’error recau, segons argumenta el departament, en la diferència de criteris entre les proves autòctones i les PISA. L’organisme internacional demana excloure els alumnes amb discapacitat física o severa o aquells que no tenen prou domini de la llengua, però obliga a incloure els casos amb diagnòstic lleu i a justificar cada cas. A Catalunya, el ventall d’exempcions és més ampli. La mostra de PISA havia de ser de 2.500 alumnes, però els errors en la selecció de l’alumnat ha rebaixat la xifra al voltant dels 1.900. Dels 591 van ser exempts, 6 tenien una discapacitat física, 493 alguns tipus de necessitat especial i 92 per un domini insuficient de la llengua; la suma de tot plegat supera el 5% exigit per l’OCDE.
Fins ara, les proves d’àmbit local seguien un criteri censal, és a dir, que la passaven gairebé tots els alumnes. En canvi, les PISA apliquen una mostra reduïda. Els centres envien al ministeri, a través del departament, un llistat del conjunt d’alumnes de quinze anys i les seves característiques educatives. Una empresa externa elabora la mostra final i són els mateixos docents, abans de fer les proves, els que acaben decidint si l’alumne escollit compleix o no els requisits. El departament assegura que s’aplicarà un “filtre” nou en aquest últim pas de la cadena per assegurar-se que la mostra no perd efecte.
Els resultats no apareixeran en l’informe internacional
En aquest sentit, la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, Sònia Fernández, creu que l’estil de les proves actuals ha creat una “cultura de l’exempció” diferent de la que marca l’OCDE i que aquesta es va acabar aplicant en el moment de la prova. En tot cas, el departament ha obert “diligències informatives” de “caràcter reservat” per esclarir-ne els fets. Fernández remarca que es tracta d’un cas “puntual i aïllat”, però admet que els resultats de l’alumnat català no apareixeran en l’anàlisi internacional que elabora l’OCDE ni seran comparables amb els d’altres països.
L’error va saltar el mes de març passat, després que l’OCDE alertés el ministeri d’anomalies en la mostra final. L’organisme internacional no ha obert cap investigació, segons remarca l’executiu, que ha decidit adaptar les proves internes per adaptar-les als estàndards internacionals. El canvi bàsic, ja explicat a inici de curs, implica un canvi en l’elaboració de la mostra, que deixarà de ser censal i passarà a ser mostral.
Aquest canvi hauria d’homologar les proves d’àmbit local als criteris de PISA i reduir futurs errors com els de l’any passat. Per fer-ho, el departament confia en el desplegament de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva, que en el moment de les PISA encara estava en creació. La idea del departament també és mantenir algunes preguntes d’un any a un altre per poder comparar millor els resultats.