Els sindicats educatius han recuperat la unió estratègica per criticar el desgavell de les proves PISA 2025 després d’un curs marcat per acusacions creuades durant la negociació amb Educació. La crisi dels últims quatre dies, motivada per l’error que invalida l’objectiu comparatiu de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), ha alineat les organitzacions en contra de l’“opacitat” del departament, que ha explicat el problema quatre mesos després de saber-ho. Els sindicats també han assenyalat l’acostament a l’OCDE, una organització de “caràcter econòmic” i “no educatiu”.
Dos dels tres sindicats encara crítics amb els últims acords de caràcter laboral, USTEC i CGT, han comparegut plegats al Parlament per denunciar que el departament “no va donar a conèixer” la incidència “en el moment que la va saber”. Professors de Secundària (Aspec), que sí que va signar l’últim pacte, ha titllat tot plegat d’“absolutament inadmissible, escandalós i surrealista”. I CCOO, assenyalat per la resta després de signar el primer acord de febrer juntament amb la UGT, ha demanat “transparència plena” a l’executiu per esclarir “per què no s’ha comunicat [l’errada] fins al juliol”.
Els sindicats posen l’accent en els quatre mesos que han passat des que l’organisme internacional va informar de l’errada. La consellera Esther Niubó s’ha defensat al·legant que el març passat saben que “no s’havien seguit uns paràmetres metodològics” en l’elecció dels alumnes, però no “quin impacte acabaria tenint” aquest error. Una justificació insuficient per als sindicats. Endarrerir les explicacions “és una decisió política que només té l’objectiu d’evitar el debat social”, ha apuntat Iolanda Segura (USTEC), que situa aquesta crisi “al mateix nivell de la infiltració policial” de fa uns dies. “No poden sortir ara i carregar el mort a un tècnic, és un tema polític”, ha incidit Laura Gené (CGT).
Tots, menys la UGT, que manté el silenci
La resta de sindicats també han demanat més claredat. Navarro (CCOO) creu que s’haurà de “restablir la confiança” amb el departament, començant per saber “quan es detecta” l’errada i “per què no s’ha comunicat” abans. Una petició que CCOO ha fet l’endemà d’escoltar les explicacions de la consellera.
Més contundent és el sindicat de secundària (Aspec), que en una piulada ha qualificat l’“escàndol” de “negligència, opacitat, malbaratament, desgavell” i “altres paraules que ens estalviem, però que tots tenim al cap”. D’altra banda, la Intersindical llegeix la polèmica com “un intent de pasterejar les proves perquè no tornin a sortir a la baixa com els anys anteriors”. “És l’enèsim nyap de la Generalitat, són uns incompetents”, conclou el sindicat nacional en declaracions a El Món. La UGT és l’únic sindicat que no s’ha pronunciat.
L’acostament a l’OCDE, en el punt de mira sindical
Els sindicats també han qüestionat el conveni signat entre el departament i l’OCDE per valor d’un milió i mig d’euros. Des de la USTEC exigiran –ja ho han fet sense èxit– que es reverteixin els acords del Govern amb l’organisme internacional. “Catalunya ha estat el seu laboratori i des que això passa l’educació ha anat de capa caiguda”, ha lamentat Segura des del Parlament. El secretari d’acció sindical, Andreu Mumbrú, també ha denunciat el que considera “un acte propagandístic”, en al·lusió a la presentació de l’informe de l’OCDE del passat 6 de juliol, i ha pregat “menys OCDE i menys cosmètica”.
La CGT també ha qüestionat la “visió de diàleg” del Govern, recordant una piulada de Niubó en què assenyala que treballarà “des del diàleg, l’escolta i la cooperació” amb “organismes internacionals de referència”. El sindicat anarcosindicalista demana que les converses es facin a partir “de les demandes de les treballadores”. Una petició similar fa la Intersindical, que demana al departament que inverteixi més hores a “aplicar mesures que millorin el sistema”. “Les proves PISA responen a una lògica comparativa de xifres irreals i maquillades perquè l’OCDE decideixi on destini inversions”, sentència.
Els dubtes que genera la intromissió de l’OCDE en les polítiques educatives del país també apareixen en l’anàlisi de Comissions, que no veu de quina forma un “organisme extern” pot avaluar correctament les competències de l’alumnat. “És el mateix sistema que ha de reforçar el seguiment d’avaluació via l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de Catalunya”, ha afirmat Navarro, que demana “dotar d’independència” la nova agència.
La meitat dels sindicats, fora de les protestes el curs vinent
Les crítiques sindicals s’uneixen a les dels centres –especialment de les direccions– i de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, que situen l’eix del problema en el sistema d’avaluació, l’exclusió d’alumnat de les proves i en la transparència. La crisi ha unit el conjunt de la comunitat educativa, que el setembre es prepara per afrontar noves vagues.
Un any després d’iniciar les protestes, el curs començarà amb només tres dels sis sindicats amb representació a l’escola pública fent costat a les vagues. Entre ells la USTEC, que suma el 38% dels representants sindicals. Juntament amb la CGT i la Intersindical, els altres dos sindicats crítics, sumen poc més de la meitat (55%) de representació. Pel camí va caure la UGT i CCOO al febrer, després d’un primer acord força polèmic, i Professors de Secundària, que ha validat el preacord del març.