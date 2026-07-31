Pluja –o més aviat plugim– de milions en obres d’abast local escampades per tot el país. Aquest ha estat l’anunci destacat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut fer aquest divendres, en la roda de premsa de balanç del curs polític, una setmana abans que es compleixin els dos anys del seu mandat, el 8 d’agost. El Govern acaba d’aprovar la licitació d’un paquet de vuit obres per un valor total de 502 milions d’euros que, el dia que s’executin, han de notar-se a les quatre demarcacions. La de les comarques tarragonines és la menys beneficiada, però ja s’ha anunciat una altra tongada de licitacions per a la tardor, en què aquest territori tindrà molt més protagonisme.
Els projectes impulsats aquest final de curs
- Variant de les Preses i Olot (Garrotxa), 447 milions d’euros
- Corredor BRCat de Blanes a Lloret, amb carrils bus per fer més fluid el transport públic (Selva), 25 milions
- Millora de seguretat viària a la C-37 entre Manlleu i Torelló (Osona), 13,5 milions
- Variant de Seròs (Segrià), 10 milions
- Rehabilitació de les façanes del CAP Sant Ildefons de Cornellà (Baix Llobregat), 4 milions
- Millora de l’eficiència energètica i l’autogeneració d’energia solar del túnel de Montant de Tost a Fígols i Alinyà (Alt Urgell), 1,6 milions
- Millora de l’accessibilitat al camí de Serradell, a Ponts (Noguera), 1,3 milions
- Senyalització a la C-31 a Cunit (Baix Penedès), 0,3 milions
A la posada en marxa d’aquests projectes, el Govern hi afegirà, després de l’estiu i fins al desembre, un altre paquet de licitacions, per un valor de 510 milions més. Amb aquestes xifres comunicades avui, Illa ha volgut remarcar les inversions en infraestructures aquest 2026. Segons les dades que ha facilitat, durant la primera meitat de l’any ja es van treure a concurs obres per un import de 416 milions, de manera que a final de 2026 s’hauran licitat treballs per 1.400 milions, un 17% més que l’any passat. I ha triat comparar aquestes xifres amb les del 2022, l’últim any en què van governar en coalició ERC i Junts: segons els càlculs de l’actual executiu, l’increment és del 89%.
Les licitacions previstes per a la tardor
Els concursos públics previstos per posar en marxa a la tardor, fins a final d’any, inclouen un paquet destinat també a obres per a la mobilitat de 135,14 milions; un altre d’equipaments de salut (88,49 milions), una altra partida destinada a justícia (84,79), una per a les obres de l’L9 del metro (68,03), una d’obres hidràuliques (38,85), un pack per a escoles (32,92) i un més per a seguretat viària (35,95), entre altres partides menors. Segons els càlculs del Govern, aquestes obres s’haurien de començar abans de finals del 2027, ja que compta que triguin entre sis i vuit mesos a partir de l’adjudicació.
Obres destacades de les licitacions de finals d’any
En aquest paquet de licitacions per a la tardor, hi ha diverses obres destacades, especialment al Camp de Tarragona:
- Obres de l’L9 del metro (68,03)
- Nou tramvia del Camp de Tarragona amb actuacions a Vila-seca (13,70 milions) i Cambrils (38,98)
- Supressió del pas a nivell i soterrament de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels FGC (11,20)
- Arquitectura i instal·lacions del Fòrum de la Justícia de Tarragona (70,5)
- Nou hospital d’Atenció Intermèdia de Mataró (61,74)
- Nou CAP a Torredembarra
- Tres noves escoles a Mataró, Rubí i Sant Feliu de Buixalleu
En marxa “la tercera gran transformació de Catalunya”, segons el president
Totes aquestes obres formen part del que Illa considera “un gran salt endavant per tenir serveis públics i infraestructures adequades”. De fet, ha rescatat un dels eslògans amb què va començar la legislatura i ha assegurat que “la tercera gran transformació de Catalunya està en marxa”, amb fites com “un acord històric” per al traspàs de Rodalies. Tanmateix, ha admès que hi ha “problemes” en l’educació –la comunitat de docents es manté en peu de guerra, i més després del fiasco amb les proves PISA, sobre el qual ha assegurat que “s’arribarà fins al final” per aclarir l’origen de l’error– i en la mobilitat, però s’ha mostrat convençut que ho solucionarà. “Ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passarà gaire temps fins que sigui així”, ha promès.