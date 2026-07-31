Lluvia –o más bien llovizna– de millones en obras de alcance local esparcidas por todo el país. Este ha sido el anuncio destacado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido hacer este viernes, en la rueda de prensa de balance del curso político, una semana antes de que se cumplan los dos años de su mandato, el 8 de agosto. El Gobierno acaba de aprobar la licitación de un paquete de ocho obras por un valor total de 502 millones de euros que, el día que se ejecuten, deben notarse en las cuatro demarcaciones. La de las comarcas tarraconenses es la menos beneficiada, pero ya se ha anunciado otra tanda de licitaciones para el otoño, en la que este territorio tendrá mucho más protagonismo.

Los proyectos impulsados este final de curso

Variante de Les Preses y Olot (Garrotxa), 447 millones de euros

Corredor BRCat de Blanes a Lloret, con carriles bus para hacer más fluido el transporte público (Selva), 25 millones

Mejora de seguridad vial en la C-37 entre Manlleu y Torelló (Osona), 13,5 millones

Variante de Seròs (Segrià), 10 millones

Rehabilitación de las fachadas del CAP Sant Ildefons de Cornellà (Baix Llobregat), 4 millones

Mejora de la eficiencia energética y la autogeneración de energía solar del túnel de Montant de Tost en Fígols i Alinyà (Alt Urgell), 1,6 millones

Mejora de la accesibilidad en el camino de Serradell, en Ponts (Noguera), 1,3 millones

Señalización en la C-31 en Cunit (Baix Penedès), 0,3 millones

A la puesta en marcha de estos proyectos, el Gobierno añadirá, después del verano y hasta diciembre, otro paquete de licitaciones, por un valor de 510 millones más. Con estas cifras comunicadas hoy, Illa ha querido remarcar las inversiones en infraestructuras este 2026. Según los datos que ha facilitado, durante la primera mitad del año ya se sacaron a concurso obras por un importe de 416 millones, de manera que a final de 2026 se habrán licitado trabajos por 1.400 millones, un 17% más que el año pasado. Y ha elegido comparar estas cifras con las de 2022, el último año en que gobernaron en coalición ERC y Junts: según los cálculos del actual ejecutivo, el incremento es del 89%.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la comparecencia para hacer balance del curso político / ACN

Las licitaciones previstas para el otoño

Los concursos públicos previstos para poner en marcha en otoño, hasta final de año, incluyen un paquete destinado también a obras para la movilidad de 135,14 millones; otro de equipamientos de salud (88,49 millones), otra partida destinada a justicia (84,79), una para las obras de la L9 del metro (68,03), una de obras hidráulicas (38,85), un pack para escuelas (32,92) y otro más para seguridad vial (35,95), entre otras partidas menores. Según los cálculos del Gobierno, estas obras deberían comenzar antes de finales de 2027, ya que cuenta que tarden entre seis y ocho meses a partir de la adjudicación.

Obras destacadas de las licitaciones de fin de año

En este paquete de licitaciones para el otoño, hay varias obras destacadas, especialmente en el Camp de Tarragona:

Obras de la L9 del metro (68,03)

Nuevo tranvía del Camp de Tarragona con actuaciones en Vila-seca (13,70 millones) y Cambrils (38,98)

Supresión del paso a nivel y soterramiento de la estación de Igualada de la línea Llobregat-Anoia de los FGC (11,20)

Arquitectura e instalaciones del Foro de la Justicia de Tarragona (70,5)

Nuevo hospital de Atención Intermedia de Mataró (61,74)

Nuevo CAP en Torredembarra

Tres nuevas escuelas en Mataró, Rubí y Sant Feliu de Buixalleu

En marcha «la tercera gran transformación de Cataluña», según el presidente

Todas estas obras forman parte de lo que Illa considera “un gran salto adelante para tener servicios públicos e infraestructuras adecuadas». De hecho, ha rescatado uno de los eslóganes con que comenzó la legislatura y ha asegurado que “la tercera gran transformación de Cataluña está en marcha”, con hitos como “un acuerdo histórico” para el traspaso de Rodalies. Sin embargo, ha admitido que hay «problemas» en la educación –la comunidad de docentes se mantiene en pie de guerra, y más después del fiasco con las pruebas PISA, sobre el cual ha asegurado que «se llegará hasta el final» para aclarar el origen del error– y en la movilidad, pero se ha mostrado convencido de que lo solucionará. “Lo resolveremos y tendremos una movilidad y una educación excelentes, y no pasará mucho tiempo hasta que sea así”, ha prometido.