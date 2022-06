Els educadors socials veuen perillar la seva continuïtat a les escoles

Els educadors socials cada vegada veuen més difícil la seva continuïtat a les escoles catalanes. En aquest sentit, els professionals temen que els seus contractes podrien quedar cancel·lats “en ple estiu”, després que el departament d’Educació i el Col·legi d’Educadors Socials hagin posposat la seva reunió fins a finals de juny. Actualment, hi ha 75 educadors socials que es van incorporar a 75 centres escolars per donar suport i pal·liar els efectes que estava tenint la crisi de la Covid-19.

Els professionals temen perdre la seva feina. Així ho han expressat els educadors en un comunicat aquest dilluns on han recordat que els centre en els que han estat treballant també es trobe molt còmodes i satisfets amb les figures que han incorporat a les aules. Segons el comunicat, el 89,6% dels equips directius inclosos al programa han valorat de manera “molt positiva” les intervencions dels educadors socials, i un 97,95% es mostren “interessats” a incorporar aquesta figura “per sempre”.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, presenta les instruccions als centres per la sentència del 25% | ACN

Un primer pas d’integració

Aquesta era la primera vegada que els educadors socials s’incorporaven a la conselleria d’Educació, una fita que van aconseguir gràcies a la falta de personal qualificat durant la pandèmia, però que ara diuen que “és necessària”. D’aquesta manera, han remarcat que temen que la tardança en fer la reunió podria significar que haurien de deixar les escoles. A part, el col·lectiu també ha recordat que introduir la seva figura en els 75 centres en els que es troben – que són d’alta i mitja complexitat- “és una passa per arribar a totes les escoles catalanes”. A més, també han recordat que en algunes parts de l’estat espanyol, ja és una realitat que els educadors socials formin part dels personal dels centres escolars, com per exemple, Extremadura -on han entrat aquest 2022-, Castella La Manxa, Andalusia, les Balears i les Canàries.