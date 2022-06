Nova reunió entre els sindicats d’Educació i el Departament sense acord

Els sindicats d’Educació s’han tornat a reunir amb el Departament per intentar trobar un punt comú abans de la vaga d’aquest dijous. Ustec-Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc-Sps, UGT, CGT i Usoc han assegurat, però, que el Departament no ha mostrat cap intenció real de posar les bases a un acord. Així doncs, no s’ha establert cap pacte.

Segons han informat els sindicats en un comunicat conjunt, l’administració educativa va presenta’ls-hi una darrera proposta en què es recollia la recuperació de l’hora lectiva per al curs 2023-24 i el retorn als estadis als 6 anys per al curs vinent, però sense el reconeixement del deute ni la seva calendarització. Les associacions de treballadors han vist aquesta proposta insuficient i han reiterat que per desencallar un possible acord s’ha de plantejar la recuperació de l’horari lectiu pel curs vinent i no d’aquí dos. A més, han afegit que les mesures que no representen un impacte econòmic, com el pla d’estabilitat, el currículum, el calendari, el blindatge del juliol o el decret de plantilles, no s’han plantejat ni s’han posat en cap moment sobre el paper.

Disposats a negociar, però amb condicions

Totes dues bandes s’han mostrat partidàries a continuar negociant. Els grups sindicals han assegurat que hi estaran disposats només si veuen un canvi d’actitud per part del Departament. Aquest canvi -han indicat- s’ha de veure reflectit amb noves propostes, prèvies a les reunions i per escrit. Davant l’actual immobilitat l’administració han informat que aquest dijous van a vaga i han avisat que hi haurà un inici de curs sense cap normalitat.

Pancarta d’una manifestació dels sindicats d’Educació contra el conseller Cambray / Jordi Borràs

La secretària de Transformació Educativa del Departament d’Educació, Núria Mora, ha explicat que hi haurà noves propostes “sempre i quan” els sindicats tornin a les meses sectorials i es negociï en aquest context. Mora ha retret en declaracions a TV3 que des del febrer no s’han assegut en gairebé cap.

L’exdirectora de l’Institut-Escola Catalunya de Sant Cugat ha reclamat als sindicats que permetin un inici de curs “amb normalitat”, ja que no es poden revertir totes les condicions laborals ara mateix. També, ha dit que hi ha algunes mesures no es poden acollir ara per un tema pressupostari, però que ja estan calendaritzades. D’altra banda, ha afegit que hi ha altres que accions que són inamovibles, com l’inici de curs el 5 de setembre.