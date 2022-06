La nova proposta d’Educació no convenç els sindicats i es manté la vaga

L’última proposta del departament d’Educació per desencallar el conflicte no ha convençut els sindicats de professors, que després d’una reunió de gairebé cinc hores amb la mediació de Treball han decidit mantenir la vaga parcial prevista per aquest dimecres. Els sindicats USTEC i CCOO han considerat “insuficient” la nova proposta del departament, que inclou el retorn de l’assoliment del primer estadi –un complement de sou per antiguitat– al cap de sis anys d’exercici en lloc dels nou actuals.

Però la gran novetat és que Educació ha retirat la reducció d’una hora lectiva prevista en l’últim esborrany que s’havia d’aplicar a partir del pròxim curs per als docents de primària. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, creu que la proposta és “pitjor que l’anterior” i considera que el més positiu ha estat la recuperació de les converses, ja que no es reunien des de l’abril. Treball ha convocat una nova mediació per al dimarts de la setmana que ve, però mentrestant els sindicats han decidit mantenir les dues hores d’aturada d’aquest matí i la vaga del dia 9.

La directora general de professorat, Dolors Collell, atén els mitjans / Ivet Núñez

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha assegurat que les propostes d’Educació són “possibilistes” i ha recordat als sindicats que moltes de les seves demandes tenen “un cost econòmic molt elevat”. Collell ha evitat donar detalls concrets sobre la nova oferta presentada als sindicats per no entorpir les negociacions, però ha avançat que és “sòlida” perquè al darrere hi ha la feina de diversos departaments, com ara el d’Economia.

Els sindicats reclamen la reducció d’una hora lectiva

Els sindicats han criticat la desaparició de la reducció d’una hora lectiva als docents de primària pel curs vinent i per als de secundària pel curs 2023-2024. La mesura ha quedat posposada un any. Segura ha insistit que aquesta reducció és “irrenunciable” i ha deixat entreveure que estan disposats a rebaixar les seves exigències en altres demandes. La USTEC també ha criticat el nou calendari escolar perquè ja està sobrecarregant de feina les direccions dels centres.

Per la seva banda, CCOO ha celebrat que la proposta d’Educació inclogui dotació pressupostària per a l’escola inclusiva i per a centres de màxima complexitat. La mesura suposaria contractar més docents i personal de perfil social. L’increment del pressupost per aquesta proposta surt del que s’havia de destinar a la reducció d’una hora lectiva, que ja no es pot aplicar “per manca de temps”, segons Educació.