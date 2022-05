Educació insisteix que ja no hi ha marge per negociar amb els sindicats

El departament d’Educació ha insistit que no té marge pressupostari ni de calendari per continuar negociant amb els sindicats, que aquest dijous han anunciat quatre noves jornades vaga abans que acabi el curs. La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha explicat que el pressupost de la conselleria no permet reduir una hora lectiva a Infantil, Primària i Secundària per al pròxim curs i per això apostaven per introduir la mesura de manera progressiva. Collell també ha recordat que el nombre de docents per l’any que ve està tancat després que els sindicats no es presentessin a l’última mesa i no hi ha temps per refer les plantilles.

La conselleria ha matisat que es podrien reforçar puntualment les plantilles amb docents extres –uns 3.000 per al pròxim curs– si el govern espanyol aporta fons extraordinaris, una opció que de moment no està sobre la taula. En qualsevol cas, Collell ha afirmat que Educació aposta per una ampliació estructural de les plantilles fixes i que això requereix temps perquè s’ha de fer de manera planificada. La conselleria vol que els centres tinguin definides les seves plantilles el pròxim mes de juny per poder començar el curs a principis de setembre i per això diu que tampoc hi ha temps per reduir una hora lectiva a tots els professors.

Educació havia proposat als sindicats reduir una hora lectiva als 1.400 metres de Primària per al pròxim curs perquè podia assumir la despesa amb un canvi de partida pressupostària que havia d’autoritzar el Parlament. En canvi, per reduir la jornada als 2.000 professors de Secundària necessitava més temps i fons perquè hi ha moltes més especialitats i requeria més planificació. Collell ha recordat que a Primària es fan 24 hores lectives i sis més de permanència als centres, mentre que a Secundària són 19 i 24, respectivament, per la qual cosa als segons els afecta menys el canvi.