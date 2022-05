Els professors convoquen quatre dies més de vaga fins a final de curs

Els sindicats educatius continuen amb la pressió al Departament d’Educació i aquest dijous han convocat una nova vaga de quatre dies. Aquesta vegada, però, algunes jornades seran partides. El 17 de maig la vaga serà de 8 a 10h, el 25 serà jornada completa, el 2 de 8 a 10h i el dia 9 una altra vegada a jornada completa. En aquestes jornades de vaga també es faran manifestacions i altres tipus de mobilitzacions a nivell local i nacional. ”Serà un maig i un juny calent, i si cal al setembre també”, han advertit.

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha justificat aquestes jornades de vaga en la decisió d’Educació de trencar les negociacions amb la publicació de la resolució de plantilles. “El departament va fer algun petit avenç i ens proposava el retorn a les hores lectives prèvies a les retallades, però no incloia els professors de secundària. Ens va semblar insuficient”, ha explicat. “Tot i la nostra voluntat de continuar negociant han decidit acabar les negociacions. No tenim més remei que convocar més jornades de vaga”, ha continuat. Segura ha explicat que encara està sobre la taula convocar una vaga indefinida si la situació no es resol. Una altra de les opcions que contemplen els sindicats és començar el curs amb una vaga ”massiva”.

Els sindicats convoquen quatre jornades més de vaga / Ivet Núñez

La dimissió del conseller, una “qüestió d’higiene democràtica”

En paral·lel han exigit al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, que faci una defensa ”clara” de la immersió i assumeixi responsabilitats perquè els centres no hagin de patir per les conseqüències d’una possible desobediència a la sentència del 25%. Per aquesta falta de resposta a la sentència, els sindicats consideren que la dimissió del conseller és una “qüestió d’higiene democràtica”.

Manifestació del 14 de maig

Aquest dimecres els sindicats, amb l’absència destacada d’UGT i CCOO, ja van convocar una manifestació el 14 de maig que recorrerà a partir de les 12 el tram entre Plaça Universitat i el Parc de la Ciutadella. A aquesta manifestació s’hi sumaran també les famílies i els estudiants, que aquest dijous van titllar Cambray de ser un cadàver polític i el van urgir a plegar.

CCOO i UGT, contra l’eliminació dels concerts

CCOO i UGT no seran presents en aquesta manifestació en rebutjar els punts relatius a l’eliminació de les escoles concertades i la fi del tancament de grups als centres públics.