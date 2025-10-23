El Departament d’Educació, en mans de la consellera Esther Niubó, ha fet alguns canvis en la prohibició dels telèfons mòbils a la secundària obligatòria (ESO). Tal com ha avançat El Periódico i han confirmat fonts de la conselleria a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), els responsables de la cartera d’ensenyament han inclòs alguns matisos en la normativa sobre l’ús dels mòbils a l’ESO, la gran novetat d’aquest curs acadèmic. En concret, tal com estableixen els documents per a l’organització i gestió dels centres, amb data 9 d’octubre, les direccions dels centres educatius poden acordar, mitjançant l’aprovació en consell escolar, permetre l’ús d’aquests dispositius en colònies, viatges de fi de curs, estades a l’estranger dins del programa Erasmus o altres intercanvis estatals o internacionals.
A banda, tal com ja havia anunciat el mateix departament, sí que està permès l’ús del telèfon mòbil als centres per als alumnes amb malalties o amb necessitats educatives especials que necessitin aquests dispositius. D’aquesta manera, doncs, la conselleria suavitza algunes de les restriccions dels mòbils que han entrat en vigor aquest mes de setembre. Tot i així, el gruix de la normativa sí que es manté. És a dir, els telèfons continuen prohibits dins el centre educatiu a tots els centres que ofereixen l’etapa d’ensenyament infantil i l’educació obligatòria -és a dir, primària i secundària-, sempre que l’estudiant no estigui inclòs en algunes de les excepcions permeses.
Les restriccions dels mòbils
La prohibició dels telèfons i els rellotges intel·ligents dins els centres educatius es fa extensiva tant a l’horari lectiu com al no lectiu. És a dir, també afecta, per tant, al servei d’acollida, les entrades i sortides del centre, les estones d’esbarjo, la pausa del migdia als espais de menjador i altres espais, i les activitats extraescolars i complementàries en què participin alumnes d’infantil a secundària. En cas que un alumne porti un dispositiu mòbil al centre, aquest ha d’estar apagat i “desat en un lloc segur, que ha de determinar el centre”. A partir d’ara, però, a les colònies o viatges de fi de curs, serà decisió del centre educatiu determinar quin ús se’n pot fer.