La consellera d’Educació, Esther Niubó, no té previst reobrir converses amb els sindicats per aterrar noves millores laborals, malgrat que l’organització majoritària USTEC ha rebutjat finalment els acords després de la negativa dels docents en una consulta. El departament recorda que els dos pactes amb sindicats –el segon, inicialment acceptat per USTEC– són fruit “d’una negociació molt llarga” i defensa que “ara és el moment d’escoltar altres veus com direccions, docents i famílies”.
Des de Bellver de Cerdanya, municipi que ha visitat per inaugurar una escola, la consellera ha confirmat reunions amb unes dues-centes direccions i també amb representants de les famílies. “Aquestes escoltes s’han de transformar en millores que es puguin constatar ja l’inici del curs vinent i en els que vindran”, ha apuntat al respecte. El departament deixa caure, així, que no hi haurà més negociacions amb els sindicats, amb qui s’ha reunit aquesta setmana en una trobada ordinària. USTEC ha demanat anar “més enllà” de l’últim acord, que no ha convençut els docents, incloent-hi, entre altres, una clàusula de revisió salarial que també demanava la CGT.
Vaga convocada pel primer dia de curs
Els docents continuen molestos amb la resposta del Govern a les seves demandes, tal com demostra la llista de claustres que mantenen el seu veto a les colònies de cara el curs vinent. Uns 1.300 centres s’han adherit al manifest, segons l’últim recompte dels impulsors. D’altra banda, l’Assemblea Educativa de Catalunya, plataforma que agrupa múltiples grupuscles de docents mobilitzats de forma independent arreu del territori, ha cridat a la vaga el pròxim 8 de setembre, coincidint amb el primer dia de curs. Els sindicats que no han signat els acords hi fan costat, comprometent-se a fer la petició legal.
La consellera ha mostrat respecte per l’amenaça de vaga, que ha contraposat, en tot cas, al “dret a l’educació”. “Pensem que és important que el primer dia de curs sigui un molt bon dia d’inici de curs. Molts nens i nenes comencen per primer cop a una escola o un institut. Hi ha alumnes que canvien de cicle, l’acollida a aquest alumnat, i és un dia d’il·lusions i de nervis”, ha remarcat des de la Cerdanya.
Des de les assemblees s’argumenta que els canvis són “petits” i que no es noten “en el dia a dia” de les aules. Els docents de base reivindiquen que la negociació es faci en el marc del comitè de vaga, que només inclou les organitzacions convocants, en comptes de la mesa sectorial, l’espai escollit fins ara pel departament que inclou tots els sindicats. Les assemblees també volen negociar aquest estiu, abans de l’inici del curs.