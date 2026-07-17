La consejera de Educación, Esther Niubó, no tiene previsto reabrir conversaciones con los sindicatos para acordar nuevas mejoras laborales, a pesar de que la organización mayoritaria USTEC ha rechazado finalmente los acuerdos tras la negativa de los docentes en una consulta. El departamento recuerda que los dos pactos con sindicatos –el segundo, inicialmente aceptado por USTEC– son fruto “de una negociación muy larga” y defiende que “ahora es el momento de escuchar otras voces como direcciones, docentes y familias”.

Desde Bellver de Cerdanya, municipio que ha visitado para inaugurar una escuela, la consejera ha confirmado reuniones con unas doscientas direcciones y también con representantes de las familias. “Estas escuchas deben transformarse en mejoras que se puedan constatar ya al inicio del curso próximo y en los que vendrán”, ha apuntado al respecto. El departamento deja caer, así, que no habrá más negociaciones con los sindicatos, con quienes se ha reunido esta semana en un encuentro ordinario. USTEC ha pedido ir “más allá” del último acuerdo, que no ha convencido a los docentes, incluyendo, entre otros, una cláusula de revisión salarial que también pedía la CGT.

Huelga convocada para el primer día de curso

Los docentes continúan molestos con la respuesta del Gobierno a sus demandas, tal como demuestra la lista de claustros que mantienen su veto a las colonias de cara al próximo curso. Unos 1.300 centros se han adherido al manifiesto, según el último recuento de los impulsores. Por otro lado, la Asamblea Educativa de Catalunya, plataforma que agrupa múltiples grupúsculos de docentes movilizados de forma independiente en todo el territorio, ha llamado a la huelga el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día de curso. Los sindicatos que no han firmado los acuerdos apoyan, comprometiéndose a hacer la petición legal.

Docentes en una manifestación en Barcelona / David Zorraquino / Europa Press

La consejera ha mostrado respeto por la amenaza de huelga, que ha contrapuesto, en todo caso, al “derecho a la educación”. “Pensamos que es importante que el primer día de curso sea un muy buen día de inicio de curso. Muchos niños y niñas comienzan por primera vez en una escuela o un instituto. Hay alumnos que cambian de ciclo, la acogida a este alumnado, y es un día de ilusiones y de nervios”, ha remarcado desde la Cerdanya.

Desde las asambleas se argumenta que los cambios son “pequeños” y que no se notan “en el día a día” de las aulas. Los docentes de base reivindican que la negociación se haga en el marco del comité de huelga, que solo incluye las organizaciones convocantes, en lugar de la mesa sectorial, el espacio elegido hasta ahora por el departamento que incluye todos los sindicatos. Las asambleas también quieren negociar este verano, antes del inicio del curso.