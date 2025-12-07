La factura dels llums de Nadal de les grans ciutats catalanes no para de créixer. Entre el 2019 i el 2025 ha passat de 2,8 milions a 10,9 milions d’euros, un augment del 290%, segons les dades recopilades per RAC1 d’una vintena de localitats del país. Les xifres només tenen en compte la instal·lació, el manteniment i altres despeses relacionades amb els llums, però no el cost d’activitats concretes o dels arbres de Nadal.
Barcelona és, un any més, la ciutat que més gasta amb una factura de 3,9 milions d’euros, pràcticament quatre vegades més que ara fa sis anys. La segona ciutat que més gasta és l’Hospitalet de Llobregat, amb 1,3 milions i un increment del 606%, mentre que Badalona completa el podi amb una factura just per sobre del milió d’euros. La localitat que lidera Xavier García Albiol és la que més ha incrementat la despesa entre el 2019 i el 2025. Fa sis anys, tot just gastaven uns 25.000 euros. Això suposa un augment del 3.864%.
La resta de capital de província també han incrementat substancialment la despesa de la factura nadalenca. Lleida gastarà enguany 290.000 euros (+2.611%), Tarragona 400.000 euros (+127%) i Girona gairebé 400.000 euros (+49%). Ciutats com Mataró (+500%), Reus (+191%) o Cornellà de Llobregat (+74%) superen el mig milió d’euros en llums de Nadal.
Aquesta és la factura dels llums de Nadal de les grans ciutats
- Barcelona – 3,9 milions d’euros (+355%) – 2,3 euros per habitant
- L’Hospitalet de Llobregat – 1,35 milions d’euros (+606%) – 4,8 euros per habitant
- Badalona – 1,03 milions d’euros (+3.864%) – 4,6 euros per habitant
- Cornellà de Llobregat – 597.000 euros (+74%) – 6,6 euros per habitant
- Reus – 503.000 euros (+191%) – 4,6 euros per habitant
- Mataró – 500.000 euros (+500%) – 3,8 euros per habitant
- Tarragona – 400.000 euros (+127%) – 2,8 euros per habitant
- Castelldefels – 400.000 euros (+313%) – 5,8 euros per habitant
- Girona – 398.000 euros (+49%) – 3,7 euros per habitant
- Santa Coloma de Gramenet – 394.000 euros (+507%) – 3,3 euros per habitant
- Lleida – 290.000 euros (+2.611%) – 2 euros per habitant
- Sabadell – 289.000 euros (+378%) – 1,3 euros per habitant
- Terrassa – 241.000 euros (+110%) – 1,1 euros per habitant
- Rubí – 236.000 euros (+118%) – 1,9 euros per habitant
- Manresa – 150.000 euros (-) – 1,9 euros per habitant
- Sant Boi de Llobregat – 66.200 euros (+56%) – 0,8 euros per habitant
- Vilanova i la Geltrú – 58.000 euros (+53%) – 0,8 euros per habitant
- El Prat de Llobregat – 49.700 euros (-58%) – 0,8 euros per habitant
- Viladecans – 38.000 euros (+427%) – 0,6 euros per habitant
- Sant Cugat del Vallès – n/d