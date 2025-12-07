La factura de las luces de Navidad de las grandes ciudades catalanas no deja de crecer. Entre 2019 y 2025 ha pasado de 2,8 millones a 10,9 millones de euros, un aumento del 290%, según los datos recopilados por RAC1 de una veintena de localidades del país. Las cifras solo tienen en cuenta la instalación, el mantenimiento y otros gastos relacionados con las luces, pero no el coste de actividades concretas o de los árboles de Navidad.

Barcelona es, un año más, la ciudad que más gasta con una factura de 3,9 millones de euros, prácticamente cuatro veces más que hace seis años. La segunda ciudad que más gasta es Hospitalet de Llobregat, con 1,3 millones y un incremento del 606%, mientras que Badalona completa el podio con una factura justo por encima del millón de euros. La localidad que lidera Xavier García Albiol es la que más ha incrementado el gasto entre 2019 y 2025. Hace seis años, apenas gastaban unos 25.000 euros. Esto supone un aumento del 3.864%.

Luz de Navidad de la calle Aragón de Barcelona / ACN

El resto de capitales de provincia también han incrementado sustancialmente el gasto de la factura navideña. Lleida gastará este año 290.000 euros (+2.611%), Tarragona 400.000 euros (+127%) y Girona casi 400.000 euros (+49%). Ciudades como Mataró (+500%), Reus (+191%) o Cornellà de Llobregat (+74%) superan el medio millón de euros en luces de Navidad.

Esta es la factura de las luces de Navidad de las grandes ciudades