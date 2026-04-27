El sorteig de la Grossa de Sant Jordi celebrat aquest dilluns al migdia, a la seu de Loteries de Catalunya, i ja se saben quins són els números premiats. El 46564 de la sèrie 15 és el número amb el premi extraordinari de dos milions d’euros.
Els altres números afortunats han estat la resta de sèries del 46564, amb un premi de 50.000 euros per bitllet; el 59132, amb el segon premi, de 20.000 euros; el 19437, amb el tercer premi de 10.000 euros, i el 2, amb el segon reintegrament de 5 euros.
Els premis esmentats són per cada bitllet de cinc euros.
Compromís amb els col·lectius vulnerables
En una nota de premsa difosa aquest dilluns, Loteries de Catalunya recorda que al llarg de més de 35 anys de trajectòria, “els guanys s’han destinat a impulsar diversos programes socials adreçats a col·lectius vulnerables” I reafirma el seu compromís amb la comunitat i amb la importància de convertir l’èxit dels seus sortejos en beneficis concrets per als col·lectius necessitats.
Des dels seus inicis, Loteries de Catalunya ha destinat més de 307 milions d’euros a protegir la infància en situació de vulnerabilitat, a l’atenció a les persones grans i al suport a les persones amb discapacitat. “Cada bitllet representa no només una oportunitat de premi, sinó també una contribució directa a projectes socials arreu del territori”.
Tot i que és la Grossa de Sant Jordi, el sorteig no s’ha fet el dia de la rosa i el llibre, sinó quatre dies després, coincidint amb Santa Montserrat. Els bitllets es podien adquirir tant en línia, a la web de Loteries de Catalunya, com en els 2.000 punts de venda físics habituals: estancs, llibreries, quioscos, bars, en les principals cadenes de supermercats (Bon Preu, Caprabo, Condis, Sorli…).
Per a La Grossa de Sant Jordi s’han posat a la venda 80.000 números (del 00000 al 79.999). Cada número té un total de 35 sèries.