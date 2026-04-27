El sorteo de la Grossa de Sant Jordi celebrado este lunes al mediodía, en la sede de Loteries de Catalunya, ya ha revelado cuáles son los números premiados. El 46564 de la serie 15 es el número con el premio extraordinario de dos millones de euros.

Los otros números afortunados han sido el resto de series del 46564, con un premio de 50.000 euros por billete; el 59132, con el segundo premio, de 20.000 euros; el 19437, con el tercer premio de 10.000 euros, y el 2, con el segundo reintegro de 5 euros.

Los premios mencionados son por cada billete de cinco euros.

Los números premiados de la Grossa de Sant Jordi 2026

Compromiso con los colectivos vulnerables

En una nota de prensa difundida este lunes, Loteries de Catalunya recuerda que a lo largo de más de 35 años de trayectoria, «las ganancias se han destinado a impulsar diversos programas sociales dirigidos a colectivos vulnerables» y reafirma su compromiso con la comunidad y con la importancia de convertir el éxito de sus sorteos en beneficios concretos para los colectivos necesitados.

Desde sus inicios, Loteries de Catalunya ha destinado más de 307 millones de euros a proteger la infancia en situación de vulnerabilidad, a la atención a las personas mayores y al apoyo a las personas con discapacidad. «Cada billete representa no solo una oportunidad de premio, sino también una contribución directa a proyectos sociales en todo el territorio».

Aunque es la Grossa de Sant Jordi, el sorteo no se ha hecho el día de la rosa y el libro, sino cuatro días después, coincidiendo con Santa Montserrat. Los billetes se podían adquirir tanto en línea, en la web de Loteries de Catalunya, como en los 2.000 puntos de venta físicos habituales: estancos, librerías, quioscos, bares, en las principales cadenas de supermercados (Bon Preu, Caprabo, Condis, Sorli…).

Para La Grossa de Sant Jordi se han puesto a la venta 80.000 números (del 00000 al 79.999). Cada número tiene un total de 35 series.