Tomben l’enèsima recusació presentada per Costa i li fan pagar les costes

La guerra entre l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) continua en el marc del judici per desobediència dels membres independentistes de la Mesa de Roger Torrent. Aquesta vegada és amb la magistrada Mª Eugènia Alegret –adversària de Costa en un altre procediment penal-. Alegret ha desestimat en una nova resolució la recusació presentada contra ella per part de Costa, processat per desobediència. La jutge entèn que d’acord amb la jurisprudència d’aplicació i les previsions legals indicades la recusació és un “frau de llei” i, a més, li fa pagar les costes del recurs de reforma interposat per la recusació.

De fet, Alegret considera que Costa comet un “manifest abús de la jurisdicció”. En aquest sentit, la magistrada retreu que la recusació té les mateixes causes que les que la darrera recusació i que ja ha estat rebutjada en altres ocasions. Per tant, Alegret no hi veu cap fet nou que s’hagi registrat en les darreres setmanes que pugui fer canviar aquest parer.

Jutges a la carta

La magistrada al·lega en la seva interlocutòria el concepte global de jutge predeterminat per llei. En aquest sentit, remarca que és un dret fonamental que té com objectiu escollir “jutges a la carta”. Un dret que forma part de la tutela judicial efectiva que ha de ser “preservat per jutges i tribunals”. “La utilització espúria”, continua la magistrada en la seva resolució, “de recusacions sense cap fonament, amb un ànim clar de dilatar la conclusió dels procediments no pot ser amparada ni sota la protecció de l’invocat dret a la defensa o com indica la sala segona del Tribunal Suprem, de la interlocutòria de l’1 de juny de 2011, que estableix que la vigència del dret al jutge imparcial i la seva invocació i defensa per la part no empara l’ús indiscriminat de l’institut de la recusació”. “La recusació resulta inadmissible”, subratlla la magistrada.

Alegret també nega que no té cap plet pendent amb Costa, i per tant, no al·lega en el seu escrit cap circumstància que pugui tenir interès directe o indirecte en la recusació ni en cap altra causa que se seguís contra Costa. “La disconformitat del recusant amb les decisions adoptades en la meva condició d’estructura de la causa penal PA nº 2/2021 s’ha de vehicular per la via dels recursos quan la llei els contempli i no a través d’una recusació”.